11 ago 2022 20:23

SE NON CI FOSSE HEIDI KLUM, BISOGNEREBBE INVENTARLA! LA TOP(A)-MODEL: "PER SEMBRARE SEMPRE GIOVANE SUCCHIO IL SANGUE DI MIO MARITO!" - LA MODELLA FA UNA BATTUTA SUL MARITO TOM KAULITZ, DI 17 ANNI PIU GIOVANE DI LEI, MA È SOLO UNA SCUSA PER FAR PARLARE DI SÉ E DEL SUO BOMBASTICO CORPO - ALLA SOGLIA DEI 50 ANNI, FA IMPALLIDIRE FROTTE DI INFLUENCER RAGAZZINE CON LE SUE FOTO HOT SU INSTAGRAM...