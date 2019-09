SPORA

LA REPLICA DI VERONICA "SPORA" BENINI A MUGHINI

Mia reazione: Il punto non è che una influencer venda di più di un letterato o cineasta, il punto, come ben lo spiega Riccardo Luna su La Repubblica, è il cambiamento epocale. La rete è il luogo più democratico in assoluto, dove i consensi arrivano velocissimi e fanno diventare virale i più disparati dei contenuti, in un unico calderone che non tiene conto delle categorie di merito effettivo.

Il problema non sono le influencer che finiscono in classifica, ma l'incapacità contemporanea degli autori nel promuoversi nel mondo digital. Se, come suggerisce Mughini, il talento non viene riconosciuto ed è una cosa triste per la nostra cultura, la mia risposta è semplice: facciamolo riconoscere!

E mi spingo oltre: se una come me, che ad accenno di Mughini non ha talento nella scrivere, finisce in classifica, mi permetterei di avanzare la seguenti ipotesi: se Mughini si facesse seguire da me per la sua strategia di comunicazione, che è il mio lavoro, uniremmo il mio talento con il suo nella scrittura senza sensazionalismi né facilonerie per raccogliere consensi, ma in una vera strategia coerente ed etica. E l'arrivare in classifica non è il punto come celolunghismo, ma la misura dell'essere riusciti in un nobile intento arrivando a toccare migliaia di persone che cercano libri scritti con vero talento.

Brindo ai talenti e alle contaminazioni generazionali e di competenze, perché se Mughini sente il bisogno di scrivere un articolo per dire, letteralmente, che se ne strafotte, la verità è esattamente il contrario.

