Da leggo.it

elisabetta gregoraci

Un ammiratore segreto ha pagato fior di quattrini per fare gli auguri a Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha infatti compiuto infatti oggi 42 anni e sul "Corriere della sera", a pagina intera, è apparsa la sua foto sorridente, seguita dalla frase: «Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022 Auguri Elisabetta!”.

L’autore del gesto, come detto, ha scelto di non firmare l'inaspettato "Biglietto", decidendo così di rimanere anonimo. Elisabetta, una volta divorziata da Flavio Briatore, è stata affiancata all’imprenditore Francesco Bettuzzi, CEO presso la Pure Herbal, e al pilota Stefano Coletti.

elisabetta gregoraci

In molti ultimamente hanno parlato di un possibile ritorno di fiamma con Briatore, ma la stessa Elisabetta ha confessato a “Verissimo” che la realtà è ben diversa: «Nessun ritorno di fiamma - ha spiegato - Ci vorrebbero sempre insieme e, in realtà, noi ci stiamo parecchio. Ho festeggiato con lui anche Natale e Capodanno. Tendiamo a passare tanto tempo insieme, perché quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità e bisogna far sì che i bambini siano sempre sereni. Noi abbiamo deciso che Nathan è la nostra priorità e trascorriamo del tempo insieme, perché penso sia giusto così. Bisogna trovare un equilibrio e non è sempre facile. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo equilibrio. È stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta e ne sono contenta».

elisabetta gregoraci flavio briatore ed elisabetta gregoraci NATHAN FALCO ELISABETTA GREGORACI FLAVIO BRIATORE flavio briatore 2 elisabetta gregoraci 7 elisabetta gregoraci 6 elisabetta gregoraci 5 elisabetta gregoraci 4 elisabetta gregoraci 3 elisabetta gregoraci 2 elisabetta gregoraci 1 elisabetta gregoraci 1 elisabetta gregoraci 2 flavio briatore elisabetta gregoraci e il figlio nathan falco