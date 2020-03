SE ORA CI TOCCANO UN SACCO DI REPLICHE, DOPO LA FINE DELL'EMERGENZA AVREMO…REPLICHE! - EH GIÀ, PERCHÉ MOLTE PRODUZIONI HANNO FERMATO LE RIPRESE, O NON LE HANNO PROPRIO INIZIATE. QUINDI QUEST'ESTATE NIENTE ''STRANGER THINGS'', FERMI ''THE WALKING DEAD'', ''GREY'S ANATOMY'', ''FARGO'', ''YOUNG SHELDON'', PIÙ TUTTE LE NUOVE STAGIONI DI APPLE TV+. STOP PURE A ''BEAUTIFUL''…

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

L’emergenza globale scatenata dal Coronavirus ha costretto le produzione televisive a fare un passo indietro per mettere in sicurezza tutti i lavoratori ed evitare l’ulteriore diffondersi dell’epidemia. Per tale ragione, diverse serie tv hanno sospeso le riprese dei nuovi episodi per qualche settimana.

Per quanto riguarda The CW, sono state rimandate a data da destinarsi le riprese dell’ultima stagione di Supernatural e della quarta di Riverdale. Nel caso della serie, con KJ Apa, una persona positiva al virus è entrata in contatto con un membro della troupe. Fumata nera anche per le produzioni dell’Arrowverse, ossia Supergirl, Batwoman, The Flash, DC’s Legends of Tomorrow e Superman & Lois. Un destino diverso è capitato invece a The 100, rimasto in azione perché mancano soltanto pochi giorni all’ultimo ciak.

Il fermo di due settimane è arrivato anche per la sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, trasmessa dalla ABC, la cui troupe ha già realizzato 21 episodi. Warner Bros, dal canto suo, ha fermato poi le riprese di Young Sheldon, All Rise, Bob Hearts Abishola, God Friended Me e Pennyworth.

FX ha bloccato Atlanta, Fargo 4, Snowfall 4, Y: The Last Man, The Righteous Gemstones e Snowpiercer 2. AMC, nei prossimi giorni, avrebbe dovuto dare il via alle riprese della stagione undici di The Walking Dead, rinviate per quattro settimane insieme a Fear The Walking Dead.

Ha deciso di procedere nella stessa maniera anche Netflix, interrompendo la produzione di Russian Doll 2, di The Witcher 2, di Grace and Frankie 7, di Lucifer 5. Sorte uguale anche per Stranger Things, il cui primo ciak della quarta stagione era imminente. In ‘casa’ Amazon Prime Video, il Covid19 ha fermato momentaneamente Carnival Row 2 e Wheel of Time, serie basata sul romanzo La ruota del tempo di Robert Jordan.

La ‘neonata’ Apple Tv+ ha invece fermato le seconde stagioni di See, For All Mankind, Servant, The Morning Show, Mystic Quest. Tutto rimandato anche per due nuove produzioni: La storia di Lisey, interamente basata sul romanzo di Stephen King, e Foundation.

Sul fronte soap, ieri è stato l’ultimo giorno di riprese, prima della sospensione, per Beautiful, girato negli studi di Los Angeles.