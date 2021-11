SE PENSATE CHE IL ''SESSO AFFOLLATO'' SIA DEGRADANTE PER UNA DONNA E' PERCHE' NON AVETE MAI VISTO UN FILM DI ANGELA WHITE! - BARBARA COSTA: "L’INGORDA È LEI, QUELLO CHE LE FANNO LO DECIDE LEI. È ANGELA WHITE CHE HA DECISO DI ELIMINARE OGNI PRELIMINARE, OGNI DIALOGO, FUTILE CONVENEVOLE. LEI NON HA RIVALI NEL CONCRETIZZARE I PENSIERI PIÙ IMMORALI DEI MASCHI SPETTATORI. QUANDO IL SUO CORPO VIENE AFFERRATO, ALZATO E…"

Barbara Costa per Dagospia

angela white tw

Una gang-bang 5 contro 1? E se fosse 1 contro 5? E se quell’1 fosse femmina? Chi ve l’ha detto che le gang-bang sottomettano, senza tregua e sul serio dominino quella donna sola là in mezzo, con tutti i suoi buchi a disposizione, aperti, sconci, e alcuni più volte riempiti a due, e a tre?

Una gang-bang non soggioga una donna, men che mai la degrada, e specie nei porno di fascia alta: essi raffigurano la fantasia dell’occhio e del sesso di chi guarda, e soprattutto di uno sguardo e di un sesso maschili, che si eccitano alla vista della carne di una donna illusoriamente passiva alle ingordigie di più maschi. Ma la verità è che l’ingorda è lei, l’avida è lei, è che lo vuole lei, quello che gli fanno lo decide lei, e sempre se al centro di un tale quadro porno c’è lei: Angela White.

angela white tw 1

Miei cari Dago-lettori, allegri, che si ricomincia: nel porno USA hanno ricominciato a girare gang-bang, un segno non di un vero ritorno ai tempi pre-Covid, bensì di un ritorno al sesso plurimo, multiplo, permesso da vaccini e tamponi. E si ricomincia come meglio non si potrebbe, con Angela White che ha firmato una esclusiva con Brazzers e ha scelto come porno di apertura una gang-bang di quelle che piacciono a lei, con gli stalloni che ha imposto lei. Il risultato è "Take Control", scena scala classifiche, gang-bang dove ogni ambizione sessuale di questa australiana femmina insaziabile è di penetrazione in penetrazione riempita, come ne vengono ristorate brame maschili le più abiette ma nel porno interpretativamente lecite da affermare.

angela white take control

Tu guarda la scena e dimmi chi comanda, chi si diverte di più tra Angela e i cinque uomini che la sc*pano (e che sono: Mick Blue, Isiah Maxwell, John Strong, Zac Wild, e Oliver Flynn). Cinque uomini potenti, bravi a porno-sc*pare non c’è dubbio, ma occhi a lei: chi comanda lì? I ruoli sono delineati fin dall’inizio, quando Angela White scende dalla macchina che loro le devono lavare, e quando lei entra nella maison e li squadra e soqquadra. Sono uomini che servono sesso, servono al sesso, servono le intenzioni non comuni di una donna non comune.

angela white take control 1

È Angela che ha deciso di eliminare ogni preliminare, ogni dialogo, futile convenevole. Lei non ha rivali nel concretizzare i pensieri più immorali dei maschi spettatori suoi ammiratori. Quando il suo corpo viene afferrato, alzato, posizionato, e trasformato incavo, e quando lingue e peni dalle sue sapienti mani passano e entrano nella sua bocca, ne escono per infilzarla, e poi ancora, senza stacchi, né soste, quasi senza fiato fino a essere due, e tre, nello stesso caldo, invitante spazio… chi comanda una tale scenografia di carni arrossate, mischiate, accese, incastrate?

angela white penthouse oct 21

Lei, la donna che se ne crede preda. Se non vi ho persuaso, lascio la parola alla stessa Angela White: “È un 1 contro 5. Sono io che sto sc*pando 5 uomini, non 5 uomini che fanno gang-bang con me”.

Ma in questo caso chi comanda è anche un’altra, di donna, quella che è vicino ai 6 in azione e che giustamente non si vede, ovvero Lea Texis, regista scelta apposta da Angela White affinché la coordinasse in un tal chiasso pornografico. Lea Texis, rumena, è nel porno da 15 anni, dove ha eccelso in tutto, dal trucco ai costumi, dalla produzione alla regia. È la prima volta che dirige Angela White, e insieme a lei ha scelto una lussuosa e appartata villa di Malibu come più adeguato scenario di "Take Control".

angela white penthouse oct 21 (7)

Ci aspettano altre rintronanti scene con Angela White, ed è un paradosso ma la gang-bang "Take Control", con le sue vigorose fellatio, e le sue doppie e triple penetrazioni, anali e vaginali, è un goloso antipasto. E adesso va detta questa verità: nel mondo del porno, le gang-bang girate sono in realtà molte molte meno di quelle che possiamo scrollare sui siti porno-free.

Lì troviamo di una stessa ludica, grandiosa gang-bang più scene spezzettate, ad arte rimontate, tagliate, rese altro da sé, e però più frutti della medesima radice primaria. E questo non a causa Covid, che ha fermato il sesso di gruppo da subito e per primo e che riprende ora con ogni accortezza sanitaria possibile. Ma perché realizzare una gang-bang è, nel porno, un lavoro tra i più costosi.

angela white penthouse oct 21 (6)

Girare una gang-bang costa, tanto, e specie se la giri con nomi di grido. Non tutte le attrici sono disposte né in grado di girare amplessi di tal sorta, e né tutti gli attori ne sono all’altezza. Occorrono “consumati professionisti”, precisa Angela White, pornoattori con valevole tecnica, gran allenamento, flessibilità di corpi, inusuale dominio dei peni.

E dalla erettile resistenza massima. Una gang-bang di qualità non può essere garantita da novellini. Se nel porno non esistono paghe standard, e se l’attrice nella gang-bang onorata è pagata assai di più dei maschi che la spupazzano, i protagonisti di una gang-bang non prendono meno di 1000 dollari ciascuno, e questa spesso è nient’altro che la cifra base.

angela white penthouse oct 21 (5) angela white penthouse oct 21 (4) angela white by brazzers 2 angela white by brazzers 2 (2) angela white by brazzers 1 angela white by brazzers 3 angela white by brazzers (2) angela white by brazzers 1 angela white by brazzers 1 (2) angela white by brazzers 2 angela white by brazzers 5 angela white by brazzers 3 angela white by brazzers 4 angela white by brazzers 4 angela white ig angela white by brazzers 6 angela white by brazzers angela white by brazzers angela white ig 1 angela white penthouse oct 21 (3) angela white isiah maxwell porn video angela white isiah maxwell angela white nude angela white penthouse oct 21 (1) angela white penthouse