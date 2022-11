Siccome vedo che qualcuno si rilancia la cosa come suo scoop: #ambra Angiolini ha liberato la casa che occupava . Abbiamo dato la notizia martedì scorso a #fuoridalcoro stasera altri scoop e notizie da non perdere. Chi non urla è complice — Mario Giordano (@mariogiordano5) November 22, 2022

Da corriere.it

AMBRA 3

Saga finita. Ambra Angiolini ha lasciato la casa di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini. A dare la notizia è stato il sito web dedicato al gossip «The Pipol», scrivendo: «Ambra Angiolini ha finalmente liberato la casa della coppia Slitti Pazzini. Da pochi giorni infatti i due hanno ripreso possesso della loro dimora».

Era stata proprio Slitti a rendere pubblica la vicenda, raccontando di come la giudice di «X Factor» non avesse rispettato l’accordo per cui avrebbe dovuto liberare casa loro entro giugno del 2022.

La diffida

SILVIA SLITTI PAZZINI

Al momento i diretti interessati non hanno commentato la vicenda anche se Slitti aveva raccontato, tempo fa, di aver ricevuto «una diffida da parte dell’avvocato della signora Angiolini che mi intima a non parlare più della vicenda, una diffida che non trovo giusta dal momento che dobbiamo avere la libertà di parola, quando diciamo il vero dobbiamo poterlo dire».

ambra angiolini 4

silvia slitti giampaolo pazzini valerio staffelli silvia slitti, moglie di giampaolo pazzini e michela persico1 PAZZINI FAMILY PAZZINI SILVIA SITTI giampaolo pazzini e la moglie 2 giampaolo pazzini e la moglie CASSANO PAZZINI SILVIA SLITTI PAZZINI 5

Ad ogni modo, sembra che ora la vicenda si sia finalmente conclusa.