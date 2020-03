11 mar 2020 13:53

SE QUESTI SON NANI E BALLERINE - MEDIASET REPLICA ALL'ARTICOLO DI ''LIBERO'' SULLA PUNTATA DI ''LIVE-NON È LA D'URSO'', IN CUI SI SOTTOLINEAVA LA PRESENZA DI ELENOIRE CASALEGNO, ALBA PARIETTI E FRANCESCO FACCHINETTI: ''GLI OSPITI ERANO ANCHE REZZA DELL'ISS, IL PRIMARIO BASSETTI, E POI ZAIA, EMILIANO, GALLERA, SALLUSTI, MORVILLO, NUZZI, ABBATE. E IN SOVRAPPOSIZIONE, COME SEMPRE, HA SUPERATO FABIO FAZIO…''