Barbara Costa per Dagospia

E se scoppiano le coppie porno? Pure il porno finisce a avvocati e a velenosi e non congiunti comunicati? E i loro followers coi cuori spezzati? Tutti o quasi a lutto per la fine della coppia Totti-Blasi, ma è di quelle porno che dovremmo occuparci: e se si lasciano loro??!? Fine dell’amore, quindi dello show di sc*pate, sicché del business? Mi riferisco apertamente alle coppie porno homemade, quelle che fanno da sé, e che del porno sono star.

MySweetApple, i LeoLulu, Steve e Danika Mori: ragazzi che del loro amore e del loro sesso fatto porno e reso pubblico e monetizzabile beatamente campano. Fondere una vita a due fin nell’intimità più profonda, e sperma e secrezioni e orgasmi, col pubblico, nello stesso sudore, ogni giorno, fortifica una coppia porno, o la logora senza rimedio?

Considerate questo fatto curioso: le coppie homemade del porno più famose e vincenti sono ragazzi che già stanno insieme da un bel po’. Gli italo-argentini MySweetApple, i francesi LeoLulu, gli italiani Mori si sono conquistati fama e denaro col porno auto prodotto, settore in cui si sono buttati forti del loro rapporto di coppia collaudato. Di conseguenza: il porno come scelta di vita, come scopo di vita, come fusione piena tra ciò che sei in privato e ciò che mostri in pubblico, funziona come mestiere se la coppia è caratterialmente e tra le lenzuola super sperimentata?

Vediamo nello specifico: dietro l’alias MySweetApple ci sono Kim e Paolo, 28 anni lei, 33 lui, insieme da 9, nel porno da 5 anni. Kim si è messa con Paolo che era una 19enne non più vergine da un anno e che si masturbava da soli 4. Kim ha perso la verginità anale con Paolo e in attività, in cam davanti a una platea pagante e applaudente, e Paolo ce l’ha talmente grosso e oversize per il suo ano che in quell’occasione ne è entrato appena la metà (Paolo ha perso la verginità a 15 anni, ma è analmente intatto e tale vuole restare).

Kim e Paolo si sono conosciuti in un ufficio, impiegati nella stessa azienda, e la loro prima volta è stata a una festa, in una sc*pata a tre con una amica comune. Sono andati subito a abitare insieme, facendo sesso ininterrottamente per un mese. E riprendendosi, e postando per gioco i loro amplessi. È questo che conta e fa curriculum in una coppia che fortemente decide di unire la sua vita sentimentale e sessuale con quella sociale e lavorativa. Kim e Paolo finanziano i loro viaggi intorno al mondo con lo sc*pare intorno al mondo filmandosi, e però tutto quanto, la loro alchimia, la loro stabilità e (in) felicità, e il loro successo, è legato e interamente dipendente dal loro amore.

Cosa succederà il giorno in cui i loro cuori non batteranno più all’unisono? Giuro, non gliela sto tirando, ma… c’è ancora chi crede al per sempre??? Parliamoci chiaro: la nostra sessualità cresce e evolve con noi ed è normale che ciò che sessualmente facciamo e desideriamo a 20 anni non può combaciare con ciò che aneliamo a 40, e a 60, e ancor meno con la stessa persona. Con la basilare differenza che, se non sei una coppia porno e ti disamori, ti lasci e ci soffri e ti trovi di fronte a incombenze legali se sei sposato.

Ma se sei una coppia porno… se ti disamori muore chi sei stato fino a quel momento in ogni aspetto del tuo vivere. Uscirne più o meno con le ossa rotte dipende da se e come ti sei premunito prima di iniziare a far sesso con la tua metà per sentimento ma anche per lavoro. Ci si faccia cinici e prudenti: va bene scoppiare d’amore, va bene sc*pare come ricci, ma se si lavora col sesso di coppia, si stenda e nitido si metta nero su bianco tutto, si firmi e ci si tuteli contro la fine di una passione pur ritenuta a prova di bomba.

Se le coppie porno non parlano volentieri di quanto guadagnano, men che mai ti svelano se un contratto a divisione di porno beni e diritti lo hanno fatto. Kim e Paolo si doppiano e si sdoppiano con altre coppie porno e tra tali video apprezzatissimi spiccano i foursome coi francesi LeoLulu, due che vanno forte su OnlyFans, due che spopolano su Pornhub, e pure loro giovani e innamorati fin da adolescenti: 25 anni lei, 27 lui, insieme da 9, in porno online da 5.

Anche loro si dichiarano pazzi d’amore come il primo giorno e indistruttibili, e anche loro insieme 24 ore su 24, anche loro giù e su a sc*pare tra loro e tra altre coppie porno. Anche loro a diluire se stessi con chi li guarda e li paga e con loro si s*ga ma che con indifferenza passa a altro porno, ad altre coppie, qualora la chimica dei LeoLulu e dei loro colleghi dovesse venir a noia, prosciugarsi, rompersi come una coppia qualunque.

E rompersi anche per possibile invidia lavorativa: il porno paga e premia di più le donne, e si vede da come si muove Pornhub.

Dei nostri Steve e Danika Mori (cioè Stefano, 33 anni, e Federica, 28, insieme da 11 anni, nel porno da 4) come dei LeoLulu, e come di ogni altra coppia porno che retribuisce e coi quali stra-incassa, Pornhub è della parte femminile che fa maggior uso e risalto e smercio. Sono le vagine di Leo e Danika che hanno porno lavoro e proposte e opzioni doppie della loro maschia metà di cuore e di professione. Nel loro paradiso di amore e sesso magari oggi passa sottotraccia, ma sono le donne che portano a casa parecchi soldi.

