SE SEI UNA DONNA E DELLE DONNE TI PIACE IL CULO, ALLORA SEI DANA VESPOLI - BARBARA COSTA: “È ENTRATA NEL PORNO A PIÙ DI 30 ANNI DOPO AVER LAVORATO NEL SETTORE ASSICURATIVO - HA DEBUTTATO NEL 2003, QUANDO IL GENERE PIÙ IN VOGA ERA L’ANALE. IL SUO SEDERE È PRESTO DIVENTATO LEGGENDA MA DOPO 8 MESI DI SET, HA DETTO STOP. ORA FA LA REGISTA DA 10 ANNI: I SUOI FILM SONO AGGRESSIVI, CONTROVERSI. METTE IN SCENA IL DOLORE, MA QUELLO CHE DÀ, PROVOCA PIACERE IN OGNI FORMA” - VIDEO + FOTO

Barbara Costa per Dagospia

Se sei una donna e delle donne ti piace il loro ano, ti fa impazzire quel grandioso foro, piccolo, (o)scuro, che hanno dietro, e ti piace aprirglielo, e farlo vedere, in video, in primo piano, "infilandoci" l’obiettivo, e poi lo strap-on che hai indosso…va bene, no? Se sei una donna, di 48 anni, madre di 3 figli, e madrina della quarta figlia di tuo marito…va bene, no? Se sei in affari con la moglie di tuo marito, e con lei lavori, ed è proprio il suo ano che più di una volta sui set hai fatto vedere, spalancato…va bene, no? Se sei laureata in letteratura comparata, e sei rimasta secchiona, una che fa e gira porno e vi immette Kierkegaard, ma pure l’horror, la politica, e la bava alla bocca, gli sputi, l’incesto, dio e empietà, blasfemia, e il diavolo…va bene, no? Se poi ci metti pure ascelle leccate e annusate, magari sudate… io penso vada benissimo.

dana vespoli fluid 2

Va benissimo e sei al top se ti chiami Dana Vespoli, fai la regista e da 10 anni il porno lo comandi, e lo stemmi in femminismo. Sì, femminismo, e che, quello peloso che ci lessa l’anima con le sue lezioncine-predichine-leziosità va bene, e quello di Dana Vespoli no? Una donna che ha il potere, e lo ha nel porno, non vi piace? Che tira su 3 figli, che è un essere più che pensante, e che ha un viso da innamorarsene all’istante, e un corpo di cui mostra con orgoglio i segni delle gravidanze, e corpo che a chiamarla milf commetti reato grave.

dana vespoli fluid 3

E infatti, guai a dirle milf, Dana s’incaz*a a iena, lei ha due crucci, uno è l’età, l’altro quando le chiedono del suo “sguardo femminile sul porno”: che significa avere uno sguardo femminile sul porno, e sul mondo?!? Cosa diavolo siamo, una fauna, una specie, qualcosa di speciale? Dio santo, ancora a rompere le balle sulla "diversità" femminile, e quale sarebbe questa diversità, quella che ci vorrebbe diverse, e diverse come, ancelle e materne, in accordo alle regole maschili, o migliori per l’unico fatto di possedere una f*ca tra le gambe come ragliano le odierne saputelle del giusto e del bene?

dana vespoli my dad s ts girlfriend 2

Sì, dai, spiegatemelo, e poi trovatemi una casella per Dana Vespoli, una che starebbe una spanna sugli altri pure se tra le gambe avesse niente. C’è chi si dovrebbe piantare in testa che la differenza tra le persone la fa il cervello, un muscolo asessuato pompante pensieri formati e alimentati da ciò che ogni proprietario vi immette. Di Dana Vespoli, sceglietevi un porno a caso, e se ancora belate sul porno cinema di qualità infima, a meccanica riproduzione di fantasie maschili, e porno che vale nulla, dove ci lavora gente bacata, malata, sfruttata… che posso farci? Cibate il cervello a stoltezze.

dana vespoli real sex diary

Dana Vespoli è entrata nel porno a più di 30 anni dopo aver lavorato nel settore assicurativo e averlo lasciato per ballerina di teatro (porno). Il suo obiettivo è sempre stato quello di fare la regista porno, ambizione in fermento dall’adolescenza, nutrita a scorpacciate di porno guardato, a casa, e nei cinema che ancora c’erano e dove sedeva illegalmente poiché minorenne. È entrata nel settore da performer decisa a conoscere cos’è fare porno per davvero prima di imprimerlo su pellicola.

dana vespoli lesbian anal pov 3 (2)

Ha debuttato nel 2003, quando il genere più in voga era l’anale il più violento e tosto. Il sedere di Dana è presto diventato leggenda, data la sua capacità di analmente prenderne in quantità. Dopo 8 mesi di set, Dana ha detto stop: era esaurita. Si è trasferita in Francia e il porno lo ha scritto da giornalista. È tornata negli Stati Uniti per recitarlo e per girarlo, e non da donna, ma da… Dana Vespoli.

dana vespoli avn.com 1

Ed essere Dana Vespoli significa ideare e firmare porno tra uomini gay, e firmare porno horror di mortale seduzione, firmare porno trans dove la transessualità e il travestitismo non sono innaturali ma il contrario. Scrivere e girare porno "Fluid" dove la protagonista è l’acqua in quanto feticcio, in quanto paura che desta, in quanto liquido tra intimi liquidi, e si è fluidi nel sesso che si è, si vuole, e si fa. Dana ha firmato porno sul consenso di "persone" nell’essere dominate, vessate da uomini perché tale è il feticismo di convinte donne che decidono sessualmente di viverlo, come ne decidono regole e limiti. Dana Vespoli mette in scena il dolore, ma quello che dà, provoca piacere in ogni forma a esso associata. I suoi porno a delizia lesbica-anale risultano contorti, scomodi. Molesti. Sono aggressivi. Controversi.

dana vespoli fluid

Ci sono lesbiche che vanno con gli uomini e sono discriminate dalle altre lesbiche. Ci sono donne bianche che abusano uomini neri. Sono tutti porno girati da una donna, da una madre, che indignano donne, e indignano madri. Lo stesso offendono i Vespoli-porno "religiosi", a tema monastico-esorcistico, sacrilego, e Dana per prima si (trav)este da suora e rappresenta sullo schermo ciò e più a chi ha sposato il sacro è proibito fare. Dana tocca il (finto) incesto con matrigne cattive e figliastri inquietanti che sc*pano sotto ricatto psicologico. Sono i suoi porno tesi, a corruzione edipica.

dana vespoli 1

Col cinema di Dana Vespoli il sesso è ruvido, molto violento, e ci si sente in pericolo: con le sue invenzioni visuali, pulp, non hai scuse, se sei un uomo, e non hai appigli né difese, se sei una donna. Tu sei quello che decidi. Tu sei quello di cui hai e prendi responsabilità. Che tu abbia o meno una fessura tra le gambe, non ci interessa. Quant’è misero frignare quando le lacrime "femminili" non commuovono più, eh?

dana vespoli 13

Dana Vespoli è stata sposata 7 anni con Manuel Ferrara, attore e regista porno famosissimo. Hanno 3 figli. Manuel ha sposato in seconde nozze l’attrice e oggi regista porno Kayden Kross, da cui ha una figlia di cui Dana è madrina. Nel suo lavoro, Dana non prescinde dalle opinioni di Kayden: è una persona di cui si fida. Le due lavorano anche insieme, e Manuel è spesso porno-diretto da una delle 2, ma pure da entrambe. Dana non crede all’amore eterno o meglio, non ha tempo da dedicargli: le sue storie durano in media un mese, e lei adora pomiciare, al vaginale preferisce l’orgasmo anale e il suo feticismo è quello che porta in scena: annusare le ascelle!

dana vespoli 12

È attratta dal sudore, ma pure dai giochi sadomaso di scambi di ruolo, e vestire il proprio uomo da donna, truccarlo… e vederlo che sc*pa altre: ma qui entriamo nel campo cuckold e, sebbene Dana si professi voyeur anche nel privato, ora crescere 3 figli è la sua priorità, come lo è creare porno come sa e fa, come le suggerisce la vita che fa, chi frequenta, i suoi registi preferiti (Allen, Breillat, Lynch), gli scrittori (Sontang, Gaitskill, la Oates, Rilke, Woolf, Lorca, gli antichi greci).

dana vespoli 11

Dana Vespoli del romanticismo, nel porno, nella vita, se ne f*tte. Lei è sopra, oltre. Ha una personalità a tal punto autorevole che sostiene che i siti freetube hanno fatto del bene al porno, perché professionalmente hanno tolto di mezzo gli incapaci, le mezze s*ghe, lasciando in attivo i più bravi, i più coraggiosi, chi lo sa fare, e tu, ancora stai lì, a cianciare di parità, femminilità, docilità… altre caz*ate?

