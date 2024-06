6 giu 2024 15:01

SE SINNER E LA PAOLINI ANDRANNO IN FINALE AL ROLAND GARROS IL MATCH NON SI VEDRA’ IN CHIARO PERCHE’ NON E’ STATA AGGIORNATA LA LISTA DEGLI EVENTI DI “RILEVANZA NAZIONALE” – IL COMMISSARIO AGCOM (IN QUOTA LEGA) MASSIMILIANO CAPITANIO SPIEGA CHE IN BASE ALLE NUOVE NORME (IL "TUSMA") LA COMPETENZA È DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – ADOLFO URSO SONNECCHIA MA SE NON VIENE AGGIORNATA LA LISTA, GLI ITALIANI NON POTRANNO VEDERE SINNER. POI CHI LA SENTE LA SANTANCHE’ CHE HA MESSO IN RELAZIONE L’EXPLOIT DI JANNIK CON L’ARRIVO DEI TURISTI IN ITALIA…