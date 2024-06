SE SO’ BEVUTI JUSTIN – COSA SAPPIAMO DELL'ARRESTO DI JUSTIN TIMBERLAKE? IL CANTANTE E ATTORE E' STATO FERMATO DALLA POLIZIA A SAG HARBOR, NELLO STATO DI NEW YORK, PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA. NON SI ERA FERMATO A UNO STOP E AVEVA SUPERATO LA LINEA CHE DIVIDEVA LE CORSIE – IL 42ENNE ERA REDUCE DA UNA FESTA IN UN HOTEL CON ALCUNI AMICI – IL GIUDICE LO HA RIMESSO IN LIBERTÀ SENZA IL PAGAMENTO DI UNA CAUZIONE. ORA SARÀ CHIAMATO IN GIUDIZIO – NEL PASSATO DI TIMBERLAKE NON CI SONO PRECEDENTI SIMILI: HA SEMPRE DATO DI SE’ UN'IMMAGINE IMPECCABILE, SPECIE DA QUANDO È SPOSATO CON JESSICA BIEL E...

(AGI) - Il cantante e attore Justin Timberlake e' stato arrestato a Sag Harbor, New York, per guida in stato di ebrezza. La sua auto e' stata bloccata dopo che non si era fermata a uno stop e aveva superato la linea che divideva le corsie. Timberlake, 43 anni, cantante che ha venduto piu' di 150 milioni di dischi in carriera, era reduce da una festa con amici in un hotel. Stamani l'artista e' stato condotto dal giudice che lo ha rimesso in liberta' senza pagamento di una cauzione.

2 - JUSTIN TIMBERLAKE È STATO ARRESTATO: TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO

Estratto dell’articolo di Antonella Rossi per www.vanityfair.it

Problemi con la giustizia per Justin Timberlake. Il cantante, 43 anni, è stato arrestato nella notte di lunedì 17 giugno a Sag Harbor, a Long Island, e al momento è in custodia cautelare. La notizia, diffusa da diversi media statunitensi è vera, come confermato anche dalle forze dell'ordine, che non hanno ancora reso note tutte le accuse a carico di Timberlake. Sisa già, tuttavia, che Timberlake sarebbe stato fermato per DWI, ovvero per guida sotto l'effetto di droghe, definizione in cui possono rientrare diverse tipologie di prodotti.

Stando al sito **TMZ, **Timberlake sarebbe stato fermato praticamente subito dalla polizia, dopo aver trascorso una serata all'American Hotel con alcuni amici. «Nessuno è rimasto ferito», ha fatto sapere un portavoce del Dipartimento di Polizia di Sag Harbor alla stampa - riporta People - «Sarà chiamato in giudizio».

L'arresto è una novità insolita nel curriculum di Justin Timberlake, che di sé ha sempre dato un'immagine impeccabile, specie da quando è sposato con l'attrice Jessica Biel e con lei ha messo su famiglia. I due sono genitori di Silas, 9 anni, e Phineas, 4, protagonisti di due rare immagini social condivise proprio dal cantante lo scorso 16 giugno, in occasione del festa del papà, con relativa dedica.

Nessun commento né comunicato è invece stato diffuso sull'arresto, almeno finora. Justin Timberlake al momento è impegnato con il suo Forget Tomorrow World Tour, ma non è chiaro se le prossime date verranno confermate o meno. Sabato scorso si è esibito al Kaseya Center di Miami e ha altri due concerti fissati per il prossimo weekend, all'United Center di Chicago, mentre la prossima settimana dovrebbe essere al Madison Square Garden di New York City. [...]

