SE SON ROSI, FIORIRANNO! - IL FIDANZATO DI FRANCESCA DE ANDRÉ PAPARAZZATO CON LA BONISSIMA ROSI ZAMBONI, INFLUENCER E MODELLA DI STANZA A MILANO - LEI SLINGUAZZA ERICA NELLA CASA DEL ''GRANDE FRATELLO'', MENTRE IL SUO ''GIORGIO'' CHE SPESSO INVOCA ESCE SPESSO CON QUESTA GIUNONICA BIONDONA. LONTANO DAGLI OCCHI, LONTANO DAL CUORE?

Alberto Dandolo per www.oggi.it

rosi zamboni

Lontano dagli occhi lontano dal cuore? Pare proprio di sì! Sicuramente questo antico detto sembra valere per Giorgio Tambellini, l’imprenditore toscano legato sentimentalmente da alcuni mesi alla irrequieta Francesca De André attualmente “rinchiusa” nella casa del Grande Fratello.

Il vispo fidanzato della gieffina da alcune settimane fa infatti coppia fissa con una giunonica fanciulla che risponde al nome di Rosi Zamboni, influencer e modella di stanza a Milano.

giorgio tambellini

ESUBERANTE – L’esuberante Rosi non è nuova al gossip: a lei si attribuiscono infatti flirt con calciatori famosi tra cui Mohammed Fares (titolare nella Nazionale algerina) e Moise Kean (Juventus). Secondo i soliti ben informati, tra Giorgio Tambellini e Rosi Zamboni sarebbe nata una tenera amicizia e si dice che siano molto complici. Si sussurra anche che la bella influencer passi lunghe ore nella casa milanese in cui Giorgio e la De André convivono, seppur a fasi alterne, da alcuni mesi.

giorgio tambellini e rosi zamboni

GLI INCONTRI A MILANO - In queste FOTO ESCLUSIVE vediamo infatti la biondissima Rosi attendere l’imprenditore sotto la suddetta casa in zona Piazza Cinque Giornate a Milano. Tra i due si nota una palese confidenza e una certa intimità. Anche il mondo della notte milanese sta iniziando a conoscere bene questa neonata “coppia” di amici: i due infatti sono stati avvistati più volte insieme a cena in un noto bistrot in pieno centro e in un paio di locali notturni. La modella starà forse solo cercando di consolare il giovane toscano travolto dalla tristezza per la mancanza della sua Francy? Ah, saperlo…

