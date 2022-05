SE LA SUONA E SE LA CANTA - JOHNNY DEPP SI SCATENA SUL PALCO DELLA ROYAL ALBERT HALL DI LONDRA ACCANTO AL CHITARRISTA JEFF BECK. LASCIA IL TEATRO STRINGENDO IN MANO UNA BORSA CONTENENTE UN BARATTOLO ETICHETTATO "PURPLE UNICORN", UNA RARA VARIETÀ DI MARIJUANA HA LO STESSO NOME - IL SUO SHOW ARRIVA MENTRE UNA GIURIA DI SETTE PERSONE HA RINVIATO IL VERDETTO ALLA PROSSIMA SETTIMANA - IL CASO DI DIFFAMAZIONE DA 100 MILIONI DI DOLLARI TRA DEPP E AMBER È COSÌ COMPLICATO CHE IL FOGLIO DEL VERDETTO CONTIENE 42 DOMANDE A CUI LA GIURIA DEVE RISPONDERE PRIMA DI EMETTERE LA SENTENZA - VIDEO

Johnny Depp è salito sul palco della Royal Albert Hall di Londra accanto al chitarrista Jeff Black. Depp ha ricevuto una standing ovation dal pubblico presente, con il cantante britannico Tom Jones tra coloro che hanno assistito alla performance. Depp è stato visto lasciare il locale stringendo in mano una borsa contenente un barattolo etichettato "Purple Unicorn" - una rara varietà di marijuana ha lo stesso nome. Dopo lo spettacolo, la star di Hollywood ha incontrato i fan fuori dal locale, posando per le foto e firmando autografi.

Depp è stato fotografato mentre saliva i gradini del 100 Queen's Gate Hotel London, dove le suite costano fino a £ 2.390 a notte. Non è chiaro se Depp starà lì durante la sua visita a Londra. La sua apparizione arriva mentre i giurati che deliberano sulle accuse di diffamazione in duello di Depp e Heard dopo non essere riusciti a raggiungere una risoluzione nel processo ampiamente seguito di sei settimane. La giuria di sette persone ha deliberato per circa due ore venerdì prima di aggiornarsi per il fine settimana festivo del Memorial Day degli Stati Uniti.

Il caso di diffamazione da 100 milioni di dollari tra Johnny Depp e Amber Heard è così complicato che il foglio del verdetto contiene 42 domande a cui la giuria deve rispondere prima di emettere un verdetto. Il documento è stato rilasciato dal tribunale di Fairfax, in Virginia , e mostra che ci sono 24 domande per le affermazioni di Depp e 18 per quelle di Heard.

Depp vuole $ 50 milioni da Heard per averlo presumibilmente diffamato con un editoriale sul Washington Post nel 2018 in cui affermava che era una sopravvissuta ad abusi domestici.

Heard ha controcitato per $ 100 milioni sostenendo che l'avvocato di Depp l'ha diffamata sostenendo che le sue accuse erano una "bufala di abuso"

I giurati riprenderanno le deliberazioni martedì, con un verdetto imminente nei prossimi giorni.

