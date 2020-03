UNA SEGA TI SALVERA'! – IN UN VIDEO ROCCO SIFFREDI CON FAMIGLIA AL SEGUITO AVVERTE DI RESISTERE ALLA TENTAZIONE DI FARE SESSO FUORI CASA O DI CERCARE PARTNER A PAGAMENTO - E DA’ I CONSIGLI PER UNA SANA MASTURBAZIONE IN QUARANTENA - E RIVELA: "DETENGO IL RECORD DI SEGHE. 11 IN 5 ORE. AVEVO 12 ANNI E MI SONO RITROVATO CON..." – RICORDATE SEMPRE: “IL SESSO E’ BELLO SE E’ SPORCO” - VIDEO

MARICA LANCELLOTTI per movieplayer.it

rocco siffredi pene

Rocco Siffredi, in tempo di quarantena da Coronavirus, dà consigli sulla masturbazione in un video diffuso sul suo canale ufficiale di YouTube. E sono consigli utili, pratici e, soprattutto, richiestissimi in questi giorni.

Come spiega lui stesso nei primi secondi, il video arriva dopo centinaia di "richiesta d'aiuto" da parte di ragazze e ragazzi che, costretti a passare troppo tempo in casa in questi giorni, spesso non trovano altro di meglio da fare che darsi piacere in solitudine. Ma il troppo stroppia, come spiega bene Rocco Siffredi, e l'unica soluzione per evitare infezioni alle vie urinarie, per i maschietti, o provocare infiammazioni da eccessivo sfregamento, per le ragazze, è quello di limitare il tempo dedicato quotidianamente alla masturbazione.

La clip, però, non si esaurisce ai precetti per cuori solitari, che in tempi di quarantena stanno evidentemente approfittando degli abbonamenti free ai siti porno, ma va avanti con consigli alle coppie, al motto di "Sorprendete il/la vostro/a partner": chi dice che chi vi sta accanto non sia disposto a provare quello che tanto vi piace guardare, magari di nascosto, se fatto da attori professionisti?

rocco siffredi angela white i am angela 2

Senza dimenticare chi è costretto a convivere con una dipendenza sessuale. In questo caso la raccomandazione è una sola: resistete alla tentazione di cercare dei o delle partner a pagamento, durante un'epidemia da Coronavirus il prezzo che la salute potrebbe pagare è diventato incalcolabile.

rocco siffredi (1) rocco siffredi 1 rocco siffredi

masturbazione femminile alex grey 1 masturbazione femminile 6 masturbazione 1 masturbazione 5 masturbazione 2 masturbazione 4 apollonia saintclair masturbazione 1 masturbazione 1 masturbazione masturbazione 2