NUDI - IL LIBRO DI GIUSEPPE CRUCIANI

Massimo Murianni per "Novella 2000"

Com’è il sesso degli italiani? Lo chiediamo a Giuseppe Cruciani, irriverente giornalista de La Zanzara (su Radio24), che nel suo libro Nudi (in libreria dall’8 ottobre per La nave di Teseo) ha raccolto anni di interviste e incontri sul tema sesso.

Cruciani, com’è il sesso degli italiani?

«Il sesso degli italiani che ho conosciuto io, alla radio, di persona, via mail, è più avanti rispetto ai tanti tabù che ancora abbiamo».

Le storie che hai raccolto sono forti, alcuni potrebbero dire estreme.

«Le prime quattro storie del libro sono quelle più significative. Storie di uomini e donne che vivono il sesso in maniera anche travolgente, sofferente. C’è dentro tutto: tradimento, scambismo, doppie vite, anche un po’ di dipendenza dal sesso».

Come hai raccolto le storie che hai messo nel libro?

«Sono storie di persone che mi hanno chiamato in radio, oppure mi hanno scritto, perché non volevano rischiare di essere riconosciute. C’è reticenza a raccontare che vai a trans, o che ti piace guardare tua moglie che va con altri, o che sei così drogato di sesso che non riesci a vivere senza fartene quattro o cinque alla settimana».

Però in molti lo fanno. Perché raccontare in radio la propria intimità?

«Alcuni lo fanno per esibizionismo, altri per sfogarsi, altri per liberarsi, altri ancora per vendicarsi o mandare un messaggio a qualcuno... La radio per come la intendo io è un naturale sfogatoio di qualsiasi sentimento, anche il più perverso o inconcepibile per noi».

Sono tutte vere le storie che hai riportato nel libro?

«Penso di sì, ma bisogna tenere conto che quando uno racconta un fatto personale, intimo, è difficile verificarlo».

Se anche fossero inventate, sarebbero comunque fantasie che appartengono alla sfera sessuale di chi ti chiama.

«È vero, se anche fossero fantasie sarebbero reali. Il sesso degli italiani è anche fatto di fantasie».

Se tutte le fantasie diventano reali, non si rischia di perdere il gusto del proibito? Di arrivare a un punto dove non si può più andare oltre?

«Può succedere. Il ventaglio delle perversioni finisce, e si può finire col trovare tutto noioso. Per chi ha provato il sesso di gruppo, o lo scambismo, il rapporto di coppia uno a uno rischia di diventare poco interessante. Ma questo fa parte della natura delle cose. Tutto finisce, anche l’attrazione sessuale col partner finisce».

Le geometrie possibili nel sesso sono limitate, gli incastri possibili non sono infiniti. A chi ha bisogno di continue novità non resta che cambiare partner.

«Ho scoperto che le coppie che restano più unite sono quelle che riescono a superare la gelosia, il possesso esclusivo dei corpi. La coppia può sopravvivere tradendosi. In questa esplorazione che ho fatto del sesso, ho visto che sempre più persone ritengono che sia più consono della natura umana avere rapporti poligami.

Non è un’idea nuova separare l’affetto dal sesso, ma prima era tenuto nascosto, e si accettava che fosse soprattutto un istinto maschile. Ora invece sono sempre più le donne che cercano una sessualità aperta».

Sono tante donne che ti contattano per raccontare la loro intimità?

«Moltissime. Raccontano, e vogliono impostare un rapporto più libero rispetto al passato. Anche per volontà della donna, sempre più coppie vogliono superare la monogamia dei corpi. Superare il senso di colpa per aver fatto sesso al di fuori della coppia.

Un elemento che è stato spesso motivo di separazioni e divorzi. Quando questo sarà superato, forse ci saranno meno divorzi. Con una provocazione paradossale possiamo dire che la Chiesa dovrebbe fare una colossale campagna per lo scambismo. Perché lo scambismo salva il matrimonio».

Nella tua vita riesci a essere così libero, a superare il senso di fedeltà corporale con le tue compagne?

«Ci sono riuscito poco, ma è una mia ambizione».

Sei fidanzato?

«Negli ultimi anni sono sempre stato fidanzato, ma miro a un rapporto sessualmente più aperto, che non ho mai avuto».

C’è qualcosa che ti stupisce ancora in tema di sesso?

«Mi stupiscono i tabu che ancora abbiamo»

Per esempio?

«Se oggi dici di essere omosessuale, finalmente non fa più scandalo. Se invece racconti avere un rapporto di coppia aperto, hai un problema sociale e vieni emarginato».

Il coming out è di grande attualità (vedi il caso Garko). È davvero necessario raccontare a tutti con chi vai a letto o come ti piace fare sesso?

«Alle volte uno ha bisogno di condividere con naturalezza quello che è un aspetto fondamentale della propria vita, senza sentirsi un clandestino. Ricordo di un uomo che mi ha scritto tempo fa e proponeva di realizzare un movimento di liberazione cuck».

Spieghiamo

«I cuckold, o cuck, sono uomini che amano guardare la loro compagna mentre fa sesso con altri. Quest’uomo mi raccontava che se gli altri sapessero che lui è un cuck, lo prenderebbero come un malato di mente, un perverso. Esattamente come nel passato erano considerati malati i gay».

Ma gli italiani sono tutti così lanciati in tema di sesso?

«Il mondo che ho descritto è un mondo di scambismo, porno attori, trans, dominatrici... ma esiste anche un mondo di persone che vivono il sesso in modo molto più tradizionale, senza farne un elemento fondamentale del loro rapporto. Sto anche pensando di fare un libro dedicato a chi ha con il sesso un rapporto più distaccato. C’è anche chi proprio non fa sesso, per vari motivi: religiosi, umorali, fisici...».

Perché la copertina con te nudo?

«Il libro ha a che fare con l’intimità delle persone, ho deciso di mettermi a nudo anche io. Nei racconti ci sono anche tratti autobiografici, alcuni espliciti altri impliciti che non voglio rivelare. Comunque mi sono ritrovato in diverse storie che ho raccontato».

Tua figlia ha 15 anni, pensi che leggerà il tuo libro?

«Penso di no. Le consiglierei di non farlo».

Ti imbarazzerebbe se lo facesse?

«Non è per bigottismo, lei sa che il padre si occupa anche di queste cose, ma non credo che sia una lettura che avrebbe senso per una ragazzina di 15 anni».

