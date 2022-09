SELFIE PRESIDENZIALE CON ROMBO DI POLEMICHE – AL GRAN PREMIO DI MONZA DI F1 FEDEZ E CHIARA FERRAGNI HANNO INCONTRATO SERGIO MATTARELLA, NON HANNO RESISTITO E SI SONO SCATTATI UN SELFIE CON IL CAPO DELLO STATO – PUNTUALI SONO ARRIVATE LE CRITICHE SUI SOCIAL, SOPRATTUTTO PER IL FATTO CHE L'INFLUENCER NON SI SIA TOLTA GLI OCCHIALI DA SOLE…

Da www.leggo.it

IL POST DI FEDEZ CON MATTARELLA

Fedez, Chiara Ferragni e Sergio Mattarella insieme appassionatamente. La coppia più social d'Italia ha incontrato il presidente della Repubblica al Gran Premio di Formula 1 a Monza. E non hanno resistito alla possibilità di scattare un selfie, ovviamente postato subito su Instagram. «Un vero onore», hanno scritto. E le critiche non sono mancate.

Gp Monza, gli occhiali di Chiara Ferragni e Mattarella

Fedez e Chiara Ferragni hanno incontrato Mattarella ai box Ferrari. Il presidente è passato per un «in bocca al lupo» prima del via e ha incontrato l'influecer e suo marito. Il cantante ha scattato la foto e Chiara si è messa in posa sorridente, con degli occhiali da sole che non sono passati inosservati. «Con quegli occhiali vicino al presidente...», scrive nei commenti un utente.

SELFIE DI SERGIO MATTARELLA CON FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

E ancora: «Gli occhiali da sole per fare la foto con il presidente della repubblica si potevano anche togliere», si legge. «Lui in realtà sta pensando soltanto che sarebbe dovuto essere già in pensione», commenta ironicamente un altro. Ovviamente sono tantissimi anche i commenti positivi: «Bellissimi, siete stupendi». Ecco altri «due bimbi di Mattarella».

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI AL GP DI MONZA

mattarella box ferrari gp monza mattarella box ferrari gp monza