SELVAGGIA REPLICA ALLE ''IENE'': ''DA VOI NESSUNA LEZIONE DI GIORNALISMO. L'ARTICOLO NON DICE CHE VOI AVETE PROPOSTO SOLDI AD AZOUZ. L'ARTICOLO RIPORTA UN VIRGOLETTATO DELL'INCARICATO DELL'AVVOCATO DI AZOUZ ALLE MEDIAZIONI ECONOMICHE IL QUALE DICE: "LE IENE HANNO CHIAMATO DIRETTAMENTE AZOUZ, HANNO DETTO SIAMO AMICI, SIAMO VENUTI A TUNISI, METTIAMOCI D'ACCORDO TRA DI NOI''

Selvaggia Lucarelli per “il Fatto quotidiano”

Ieri Le Iene, dal loro sito, hanno criticato il Fatto Quotidiano e il direttore Marco Travaglio per l' articolo di Selvaggia Lucarelli pubblicato ieri: "Azouz è tornato e concede le interviste (a pagamento)".

selvaggia lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha replicato sulla propria pagina Facebook e su quella delle Iene. Pubblichiamo anche qui sul giornale la sua risposta.

Amici delle Iene, le vostre lezioni di giornalismo mi regalano sempre squarci di buonumore, dunque vi ringrazio per avermi regalato un sorriso anche oggi.

Lezioni da parte di chi firma l' inchiesta su Erba, ovvero Antonino Monteleone e udite udite Marco Occhipinti, già autore di tutta l' inchiesta sul caso Stamina, per giunta. Sebbene abbiate cercato di coinvolgere il mio direttore Marco Travaglio in questa letterina piccata su quante bugie racconti il Fatto Quotidiano a proposito delle vostre accurate inchieste su Erba, mi tocca prendervi per mano e spiegarvi, io, autrice dell' articolo sul vostro amico Azouz e le richieste economiche per sue eventuali interviste, quello che dice l' articolo. Del resto, nella materia "comprensione del testo" sembrate avere qualche lieve problema.

le iene e le nuove rivelazioni sulla strage di erba 2

L' articolo non dice che voi avete proposto soldi ad Azouz. L' articolo riporta un virgolettato dell' incaricato dell' avvocato di Azouz alle mediazioni economiche il quale dice: " Le Iene hanno chiamato direttamente Azouz, hanno detto siamo amici, siamo venuti a Tunisi, mettiamoci d' accordo tra di noi". Quindi il signore dice che voi avete proposto ad Azouz un' intervista in amicizia, non fa alcun riferimento a cachet e ad accordi economici presi. Del resto, il vostro rapporto "speciale" è ampiamente documentato dallo spazio che avete dato a questo galantuomo affidabilissimo nella vostra "inchiesta".

MARTA CALZOLARO IENE ERBA

Ah, la telefonata è registrata, non sia mai che dubitiate. Vi avrei dovuto chiamare per "verificare", dite. Non c' era nulla da verificare. E poi Le Iene che parlano di verifiche, certo Le iene che permettono di far dire in televisione all' assassina Rosa Bazzi: "Pietro Castagna deve sedersi a tavola con me e vedere chi è colpevole di noi due".

Accuse fondate e verificate, certo.

Riguardo invece alle imprecisioni da me riportate sulla vostra intervista a Pietro Castagna, è vero, non siete stati aggressivi o scorretti. Lo avete soltanto chiamato fingendovi una ragazza interessata ad arredare una villa a Como, gli avete dato un finto appuntamento a cui si è presentato Antonino Monteleone, il quale lo ha poi intervistato con microfono e telecamera nascosta come se anziché una vittima della strage Pietro Castagna fosse un personaggio losco, a cui carpire chissà quali dichiarazioni. E, infine, avete mandato in onda l' intervista rubata con l' inganno, oltre a diverse puntate in cui avete gettato ombre ignobili sui fratelli Castagna.

raffaella castagna con il figlio youssef marzouk

Infine, vi ricordo che Azouz ha accusato Carlo Castagna di essersi appropriato dell' eredità che gli spettava. Non solo, ebbe a lamentarsi pure del fatto che il povero Castagna ritirò una moto intestata alla moglie Raffaella (moto abbandonata da un meccanico con un fermo per una tassa rifiuti non pagata e delle riparazioni eseguite e mai pagate. Debiti che pagò Carlo Castagna). È tutto ampiamente documentato, solo che voi non ve ne siete accorti, troppo presi a scrivere letterine a Marco Travaglio gnegnegnè-allora-io-lo-dico-al-tuo- direttore.

Cari saluti, come sempre.

azouz marzouk AZOUZ MARZUK AZOUZ MARZUK