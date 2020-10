SELVAGGIA TWEET! "SE FABRIZIO CORONA CHE È IN ISOLAMENTO DOMICILIARE DA UN ANNO, È POSITIVO AL CORONAVIRUS, BISOGNA PREOCCUPARSI" – “FURBIZIO” E LA POSITIVITA’ AL COVID ANNUNCIATA SUI SOCIAL: "AVVISO TUTTI QUELLI CHE HO VISTO IN TRIBUNALE TRE GIORNI FA" – E POI DICE DI AVER AVUTO LA FEBBRE A 39 PER...

Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 16, 2020

L'ex re dei paparazzi attualmente ai domiciliari martedì era in tribunale per una udienza del Riesame. In un video dice di aver avuto la febbre a 39 per tre giorni e di aver il risultato positivo oggi

Positivo al Covid: Fabrizio Corona lo fa sapere con una storia su Instagram, avvertendo anche "tutti coloro che sono venuti in contatto con me in Tribunale, inclusi i giornalisti" del risultato del tampone fatto ieri. Corona, infatti, tre giorni fa era stato in tribunale a Milano per una udienza davanti ai giudici di sorveglianza.

Sui social dice di aver avuto "la febbre alta, a 39, per tre giorni, mal di gola: farò i dieci giorni di quarantena, mi dispiace tantissimo per la famiglia dei miei avvocati, dico questa cosa per avvisare tutti coloro che sono venuti in contatto con me in Tribunale, inclusi i giornalisti". Corona, attualmente ai domiciliari, proprio martedì scorso si era recato alla Sorveglianza per un'udienza relativa alla sua detenzione domiciliare, insieme agli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, e aveva rilasciato diverse dichiarazioni ai cronisti giudiziari.