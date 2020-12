SPROFONDO ROSSA – IL CAPO DEL MURETTO FERRARI, MATTIA BINOTTO, CI FA SAPERE CHE ANCHE NEL 2021 NON CI SARA’ TRIPPA PER GATTI (E PER IL CAVALLINO): “TROPPO IL DISTACCO DAI MIGLIORI PER RECUPERARE SUBITO SENZA POTER MODIFICARE IL TELAIO” – L’OBIETTIVO? "SIAMO DA TERZO POSTO, MA METTIAMO LE BASI PER TORNARE A GRANDI LIVELLI" (CIAO CORE) - "LECLERC E SAINZ COPPIA GIOVANE. PER SCHUMACHER JR CI SARÀ POSTO, PER HAMILTON NO" – E SUL RAPPORTO CON JOHN ELKANN…