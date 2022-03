28 mar 2022 15:40

IL SENSO DI PUTIN PER LA DEMOCRAZIA: I GIORNALI O VANNO DENUNCIATI O VANNO CHIUSI - LA NOVAYA GAZETA HA SOSPESO LE PUBBLICAZIONI: IL QUOTIDIANO ERA UNO DEGLI ULTIMI MEDIA INDIPENDENTI RIMASTI NEL PAESE. È IL GIORNALE DOVE SCRIVEVA ANNA POLITKOVSKAJA, E IL CAPOREDATTORE È IL PREMIO NOBEL DMITRY MURATOV - DOPO L’ULTIMO AVVISO DELL’AGENZIA STATALW PER IL CONTROLLO SUI MEDIA, I REDATTORI HANNO DECISO DI NON POTER ANDARE OLTRE PER LA LORO INCOLUMITÀ