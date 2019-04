30 apr 2019 12:01

SENTI COME ROMBA LA LAMBORGHINI (ELETTRA): "HO BATTUTO I PREGIUDIZI. SE TI LAUREI ALLA BOCCONI CON 110 E LODE, OGGI DICONO CHE CI SEI RIUSCITA PERCHÉ SEI BELLA. SE MI FOSSI CHIAMATA ROSSI, AVREI FATTO MENO FATICA” - LA COACH DI "THE VOICE" PREPARA ANCHE UN NUOVO BRANO: "PER SANREMO INIZIEREI A CANTARE IN ITALIANO" – "I PIERCING? LI STO TIRANDO VIA TUTTI. INIZIO A SENTIRMI VECCHIA PER QUESTE COSE, CERTO QUALCUNO È IMPOSSIBILE DA TOGLIERE..." - VIDEO