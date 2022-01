SENZA GREEN NON SI PASS: AVEVA IL CERTIFICATO VERDE SCADUTO. QUESTO E’ IL MOTIVO PER CUI JOHN MALKOVICH, IN LAGUNA PER RECITARE UNA PARTE NEL FILM “RIPLEY”, E’ STATO RIMBALZATO DALL’HOTEL DANIELI DI VENEZIA - I PROBLEMI CAUSATI DALLA PANDEMIA NON SONO FINITI: SEMBRA CHE IL VIRUS IN UNA SETTIMANA DI GIRATO ABBIA CAUSATO QUASI UN CENTINAIO DI ASSENZE SUL SET…

Camilla Gargioni per il "Corriere della Sera"

john malkovich

Senza super green pass non si entra. Nemmeno se ci si chiama John Malkovich e si è nel pieno delle riprese di una serie tv. L'attore americano, atterrato la scorsa settimana a Venezia per recitare una parte in Ripley , aveva una camera pronta all'hotel Danieli, dove alloggia la produzione. Ma il programma è presto cambiato: non avendo il certificato verde non ha potuto soggiornare nell'albergo.

«Indipendentemente dalla normativa Covid, non possiamo rilasciare informazioni su ospiti o presunti tali, siamo vincolati dalla privacy» ha affermato il direttore del Danieli, Gianrico Esposito. La produzione ha trovato così a Malkovich un appartamento privato, sempre vicino a San Marco.

Ma i problemi causati dalla pandemia non sono finiti: sembra che il virus, infatti, in una settimana di girato abbia causato quasi un centinaio di assenze sul set. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma di certo il gruppo - che tra attori e troupe conta almeno 300 persone - è sottoposto a continui tamponi in una struttura mobile allestita vicino alla Pietà, a pochi passi da San Marco.

hotel danieli a venezia 3

Le riprese non si fermeranno, come era accaduto in passato quando Tom Cruise con il suo Mission Impossible aveva smantellato il set alla comparsa dei primi casi. Non sembrano infatti esserci passi indietro su location e orari: ieri, di fronte a palazzo Contarini Polignac sul Canal Grande, si vedevano i tecnici di produzione impegnati a spostare teli protettivi neri e verdi o a lavorare sulle barche ormeggiate attorno a una gru mobile.

the music critic john malkovich 1

Le riprese, basate sul personaggio di Tom Ripley tratto dai romanzi di Patricia Highsmith e reso celebre da Matt Damon nel film Il talento di Mr. Ripley girato proprio a Venezia, proseguiranno fino ai primi di febbraio. Protagonisti anche Andrew Scott e Dakota Fanning: il loro arrivo in Laguna è stato rallentato proprio dal virus.

