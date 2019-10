ULTIMI DRAGHI A FRANCOFORTE - ''SULL’INFLAZIONE PESANO INCERTEZZA E RISCHI PER L’ECONOMIA''. ORMAI IL POVERO MARIO NON SA PIÙ COME SPIEGARE CHE L'INFLAZIONE, NONOSTANTE LE CENTINAIA DI MILIARDI STAMPATI E POMPATI, NON SOLO NON È SCHIZZATA, MA NON ARRIVA MANCO AL FAMIGERATO OBIETTIVO DEL 2% CHE È PRATICAMENTE L'UNICO COMPITO DELLA BCE (SULLA CARTA) - DEBOLEZZA DIFFUSA, INCERTEZZA DI MEDIO PERIODO E ALTRE FRASI NON PROPRIO OTTIMISTE