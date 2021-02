LE SERIE DEI GIUSTI – I PERSONAGGI DI “BEHIND HER EYES” NON HANNO GRANDE SPESSORE, NON LI CAPIAMO DAVVERO MAI. I BUCHI SI SPRECANO. E TUTTO SI ANNEGA NEL VINO E NEL WHISKEY CHE IL PROTAGONISTA BEVE IN CONTINUAZIONE. TUTTO VERO. MA QUEL FINALE E LA TENSIONE CHE CI PUÒ PROVOCARE, CI COLPISCONO E QUINDI È UNA SERIE CHE NON POSSIAMO NON RICORDARE E NON RIPENSARE. NON DICO RIVEDERE. QUELLO NO. PER CARITÀ. MA SIAMO COSTRETTI A RILEGGERLA TUTTA NELLA NOSTRA TESTA – VIDEO

Behind Her Eyes?

Marco Giusti per Dagospia

behind her eyes

Non faccio spoiler, giuro. Non vi dico nulla. Ma da un paio di giorni, chiusi come sardine davanti alla tv, in fuga dai talk della Gruber e orfani anche di Barbara D’Urso, non ci resta che guardare le nuove serie e, confesso, ha davvero colpito nel segno il finale sorprendente di “Behind Her Eyes”.

Qui come nel resto del mondo. Nessuno poteva aspettarselo, su. E non è certo uno di quei finali appiccicati all’ultimo secondo scelti tra altre tre-quattro già girati. Al punto che è stato lanciato su twitter anche l’hashtag #WTFthatending dedicato al finalone della serie di Netflix.

sarah pinborough behind her eyes

E su “The Guardian” piovono articoli celebrativi sulla serie inglese. Un’intervista all’autrice del romanzo, Sarah Pinborough, autrice di horror e di romanzi di fantascienza qui al suo primo thriller di successo, scritto nel 2017 e che lei stessa dice nato sulla scia di “Gone Girl”.

Ma ancor più interessante un dotto articolo proprio sulla costruzione di questo finale a sorpresa, uno di quelli che ti fanno rileggere tutto quello che hai visto sotto un’altra ottica, diciamo. Ben più interessanti dei finali tronchi perché ti aspetta una seconda e terza stagione (oddio!?) o assurdamente mosci alla “The Undoing”, sei puntate che reggono sui nudi di Matilda De Angelis della prima puntata e molto meno sul faccioni invecchiato di Hugh Grant. Malgrado sia una serie diretta benissimo da Susanne Bier.

Questo “Behind Her Eyes”, che pure vanta due protagoniste di grande presa, mi piacciono sia Eve Hawson con questi occhi strani sia Simona Brown, non è certo diretta meglio, né è scritta meglio. Anzi. I personaggi non hanno grande spessore, non li capiamo davvero mai. I buchi si sprecano. E tutto si annega nel vino e nel whiskey che il protagonista beve in continuazione. Tutto vero.

simona brown tom bateman – scena di sesso behind her eyes 2

Ma quel finale e la tensione che ci può provocare, ci colpiscono e quindi è una serie che non possiamo non ricordare e non ripensare. Non dico rivedere. Quello no. Per carità. Ma siamo costretti a rileggerla tutta nella nostra testa. Come “Gone Girl”, che in Inghilterra torna a funzionare sulla scia di questo brutto filmetto “I care a Lot” con Rosamund Pike totalmente sprecata, uscito assieme a “Behind Her eyes”, che è molto simile.

behind her eyes

Ma “Gone Girl” è anche un buon film. Mentre “Behind Her Eyes”, non proprio. Non ha grandi qualità cinematografiche. Non è neanche particolarmente sexy come “The Undoing”, anche se la misteriosa scena di sesso iniziale tra Eve Hewson e Tom Bateman è notevole e dovrebbe farci pensare, e anche quelle tra Simona Brown e Tom Bateman non sono male.

Come non è male la costruzione della doppia-tripla storia. Ma tutta la sua forza, lo sappiamo, deriva da una pura invenzione narrativa. Non c’è niente di cinematografico. Ma funziona perfettamente. Perché seguitiamo a parlarne. E non da soli. Ma tutti insieme dalle nostre case e casette di fronte alla tv. Magari per non pensare a altro.

