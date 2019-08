Gianmaria Tammaro per Dagospia

i porno di toru muranishi 24

Dall’8 agosto, su Netflix, è disponibile “The naked director”, serie in 8 puntate che racconta la vita, i guai e il sesso di Toru Muranishi, regista, attore e produttore di porno giapponese. La sua storia, come le migliori storie, è fatta d’alti e bassi: comincia intorno agli anni ’80, quando era un rivenditore di enciclopedie di inglese, quando viveva ancora con sua madre, e sua moglie, insoddisfatta sessualmente, lo tradiva; e poi va avanti, fino al boom culturale ed economico del Giappone, fino all’inizio degli anni ’90.

toru muranishi 2

Muranishi, come molti altri giapponesi, era costretto in una cappa di censura e di privazioni, e il sesso, quello su carta, di cui fu uno dei principali sostenitori e editori, e quello in VHS, erano finti, macchinosi, disgustosamente patinati. Il governo combatteva una guerra senza quartiere contro i criminali, la Yakuza continuava a guadagnare potere, e Muranishi era una banderuola, costretto tra due fuochi, in eterna lotta con i suoi rivali.

the naked director 5

Alla fine, dice l’altra Storia, quella con la maiuscola, è diventato “l’imperatore del porno” (o il più grande pervertito di tutti, come dice qualcun altro), e i suoi video hanno cambiato la cultura pornografica giapponese: il suo stile, quasi documentaristico, dove era lui spesso si divideva tra recitazione, riprese e regia, era riuscito a scuotere i giapponesi, e a imporsi in un mercato dove il sesso, anche in un porno hard-core, veniva ancora simulato.

the naked director 7

La serie di Netflix chiaramente gioca con i toni della commedia e del dramma, e rispetta pienamente quella che è la tradizione giapponese. Takayuki Yamada, che interpreta Muranishi, si divide tra scene terribilmente assurde e surreali, e scene più complicate. La vita di Muranishi diventa una parabola: il sogno americano di un giapponese, che impara a vendere, a vendersi, a parlare, che riesce a superare un matrimonio fallito, che si reinventa pornografo, che stampa e pensa riviste osé, e che crede d’essere un genio, un rivoluzionario.

toru muranishi i porno di toru muranishi 8

Il fatto è che nel Giappone degli anni ’80 il sesso era un affare da milioni e milioni di yen, e quindi erano più quelli che volevano farne parte, legalmente e illegalmente, vedendo video con e senza censura (pixel, macchie bianche, eccetera), di quelli che se ne tenevano alla larga. E in questo “The naked director” riesce a cogliere il senso, e la doppiezza, della cultura giapponese: uomini repressi, sessualità ancora viste come un tabù; donne che vengono schiacciate dal sessismo, e che trovano nel porno – almeno: che trovano in un certo tipo di porno – un modo per essere sé stesse.

the naked director 2

È su questa chiave di lettura, un po’ favola, un po’ esagerata, farcita di tanto sesso, a volte anche spinto, che si concentra la serie; e anche se alcune parti – alcuni episodi, in realtà – vengono fuori pasticciati, finti, e orribilmente innaturali, si riesce a conservare una vena d’onestà, e di erotismo. Perché è anche di questo, poi, che parla di “The naked director”: erotismo, sesso, violenza, fantasia erotiche. Mostra, scopre, ammicca. Culi, capezzoli, seni piccoli e sodi, e il fanatismo patetico di certi sessuomani.

the naked director 1

Le avventure di Muranishi, spesso, coincidono con donne, incontri leggendari, e un’idea da rivenditore ambulante di piacere: molto fumo, poco arrosto. Come ha già fatto altre volte, Netflix s’affida a un’industria e non prova a cambiarla; e finisce così che questa serie, nella sua resa, rimane profondamente giapponese. Perché prima di tutto si rivolge agli abbonati del Giappone, e poi, solo poi, al resto del mondo.

the naked director 10

La storia viene romanzata e semplificata fino all’estremo in alcuni passaggi, e va bene anche così, visto che poi riesce a farsi assurdamente sanguigna, appassionata ed eccitante. Le incursioni di “americanismo” ci sono, e sono pure tante; ma sono le stesse che ci furono in quegli anni in Giappone, dove le influenze che venivano dall’estero, dall’Occidente soprattutto, portarono a un’apertura verso la sessualità, e verso la musica, la cultura e il futuro.

the naked director 17 the naked director 8 the naked director 11 the naked director 9 the naked director 14 the naked director 15 the naked director 16 toru muranishi 1 the naked director 3