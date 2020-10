SERIE DA PRENDERE SUL SERIO – LUNEDÌ INIZIERANNO A ROMA LE RIPRESE DELLA NUOVA SERIE ITALIANA DI NETFLIX PRODOTTA DA FANDANGO: SI CHIAMA “LUNA PARK” (PER ORA) E NEL CAST PER IL MOMENTO È CONFERMATA LA PRESENZA DI ALESSIO LAPICE. LA REGIA SARÀ CURATA DA LEONARDO D’AGOSTINI E ANNA NEGRI E I PROTAGONISTI DOVREBBERO AVERE TUTTI CIRCA VENT’ANNI

Gianmaria Tammaro per Dagospia

La nuova serie italiana di Netflix, prodotta da Fandango, si chiama Luna Park (titolo, pare, ancora provvisorio). Le riprese inizieranno questo lunedì, 12 ottobre, a Roma e dureranno circa 16 settimane.

La regia degli episodi sarà curata da Leonardo D'Agostini (Il Campione) e da Anna Negri (Baby). La sceneggiatura, invece, è firmata da Isabella Aguilar (Baby, The Place, Tutto può succedere).

La serie è ambientata nella capitale, durante gli anni '60, non a via Veneto o a Cinecittà, luoghi simbolo della Dolce Vita, ma in un Luna park (da qui il nome). Nel cast, per il momento, è confermata la presenza di Alessio Lapice (Il primo Re, Imma Tataranni). I protagonisti dovrebbero avere tutti circa vent'anni.

La trama si concentrerà sulla storia di Nora, cresciuta in giro per il mondo, figlia di artisti girovaghi, che dopo la morte della madre decide di stabilirsi a Roma con il resto della sua famiglia. Qui suo padre, per darle un futuro, prova a costruire e a rilanciare un Luna park.

