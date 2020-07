il selfie di alessandra cantini con giuseppe conte

SAPETE CHI E' L'EX ALLIEVA DI CONTE CHE SENZA MASCHERINA GLI SI E' BUTTATA ADDOSSO IN VIA DEL CORSO, CINGUETTANDO COL TELEFONINO IN MANO: ''DOVREI TOGLIERMI LE MUTANDE E IL REGGISENO PER QUESTO GENERE DI FOTO, FACCIAMOCI UN SELFIE', OTTENENDO DALL'IMBARAZZATO PREMIER UNA RISPOSTA GELIDA: ''MANTENIAMO LE DISTANZE''? LA SVALVOLATA “SCRITTRICE” ALESSANDRA CANTINI, GIÀ PROTAGONISTA COL CULO DI FUORI DA CHIAMBRETTI, CON LA FISSA DI TOGLIERSI LE MUTANDE DAVANTI A CHIUNQUE, CON UN CANALE SU ONLYFANS DOVE POSTA VIDEO HARD GIRATI CON UN VENTENNE

ALESSANDRA CANTINI SILVIO BERLUSCONI

LA SCRITTRICE ALESSANDRA CANTINI SI PRESENTA SENZA MUTANDE DA CHIAMBRETTI SCATENANDO IL PUTIFERIO. CECILIA RODRIGUEZ S’INGELOSISCE PERCHÉ IL FIDANZATINO MOSER LE GUARDA IN MEZZO ALLE COSCE – POI CI PENSA IVA ZANICCHI A TOGLIERE LE CASTAGNE DAL FUOCO: “SE SEI CORAGGIOSA FACCI VEDERE”, E LA CANTINI TIRA SU IL VESTITO (30 NOVEMBRE 2018)

alessandra cantini in la prima cosa bella

RITRATTO DI ALESSANDRA CANTINI, LA SCRITTRICE LIVORNESE CHE HA FATTO VEDERE LE CHIAPPE DA CHIAMBRETTI – PARLA 5 LINGUE, HA UN BLOG CHE SI CHIAMA “THE VENUSIANS”, HA DEBUTTATO AL CINEMA IN “LA PRIMA COSA BELLA” DI VIRZÌ E CANDIDATA CON “FORZA ITALIA”

alessandra cantini 10

IL PORNO MI SALVERA' - ALESSANDRA CANTINI: “MEGLIO ADOTTARE UN TOYBOY PIUTTOSTO CHE UN CANE” - LA SVALVOLATA LIVORNESE, GIÀ PROTAGONISTA COL CULO DI FUORI DA CHIAMBRETTI, HA APERTO UN SUO CANALE SU ONLYFANS DOVE METTE VIDEO HARD GIRATI CON UN VENTENNE - “LUI HA 24 CENTIMETRI, UNA ROBA NOTEVOLE. HO CONTATTATO SIFFREDI PER ALCUNE IDEE. VOGLIO CONTINUARE. INCREDIBILE CHE NON SI POSSANO GIRARE FILM HARD IN ITALIA SOLO PERCHE C’E’ IL…" - VIDEO (DAGOSPIA - 8 MAGGIO 2020)

“SE UN UOMO VA A MIGNOTTE LA COLPA È DELLA DONNA CHE NON LO APPAGA” – A METTERE UN PIETRONE SULLE POLEMICHE PER L’8 MARZO CI PENSA LA “SCRITTRICE” ALESSANDRA CANTINI, FAMOSA PERCHÈ VA IN GIRO SENZA MUTANDE

Ecco chi è la ragazza del selfie osé con Conte

Alberto Giorgi per www.ilgiornale.it

alessandra cantini vittorio feltri

Ho sostenuto l’esame di diritto privato con lei a Firenze. Dovrei togliermi le mutande e il reggiseno per fare foto di questo tipo: facciamoci un selfie!". Così nella giornata di ieri una giovane ragazza ha avvicinato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a passeggio per le strade di Roma.

Spieghiamo. Il premier, ieri, si è concesso una pausa dopo il vertice di maggioranza e prima del pre-consiglio dei ministri sul decreto Semplificazioni.

Ecco, ma chi è la ragazza protagonista del selfie osé? L’ex studentessa dell’avvocato e professore all’Università di Firenze è Alessandra Cantini. Si tratta della stessa persone che tempo fa fece scandalo in televisione in occasione dell’ultima puntata de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, visto che si alzò la gonna e mostrò il lato b a favore di telecamera. All’epoca dei fatti venne invitata in trasmissione in qualità di scrittrice, avendo dato alle stampa "Sacro Maschio".

alessandra cantini senza mutande con cruciani a la zanzara

Andando sul profilo Instagram di Alessandra Cantini, di sé dice: "Dottoressa e artista, protettrice e musa dell’uomo. Niente mutandine, niente ipocrisia, nessuna codardia. Pornopolitica, Venusiana". Come riportato da Dire, ha due lauree e parla sei lingue; inoltre è contraria alla campagna del #MeToo.

"Sei senza mutande? Facci vedere". E Alessandra Cantini si alza il vestito in diretta tv

Ma come ha reagito Conte alle parole di quella ragazza che gli si è avvicinata per il selfie peraltro senza mascherina? Con freddezza. E qualche attimo dopo l’ha appunto freddata con un "manteniamo le distanze", concedendole comunque il selfie insieme.

alessandra cantini 1

L’ultima parola, però, se l’è presa la Cantini, che ha postato il selfie con il sedicente avvocato del popolo sul proprio profilo Instagram, scrivendo: "Prof si tenga pure la museruola, io non ne ho bisogno e a meno di un metro vi sbranerei già (non mi avete allontanata abbastanza) peccato che non ho tempo di togliermi le mutande e fare scandalo... adesso...".

scazzo cantini, luxuria e malgioglio a cr4 10

