https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/leiene/sarno-il-tempio-del-sesso-tiene-duro-contro-il-coronavirus_F310622801008C13

le iene il tempio del sesso non chiude 7

Alessandro Di Sarno entra in un bordello austriaco e dopo aver chiesto qualunque cosa alle lavoratrici e ai clienti, dai gusti alle dimensioni del pene, da come si lecca una donna al rischio erezione, si fa insegnare da una delle più esperte come accoppiarsi con una donna. Fino a farsi depilare, truccare e mettere in tanga così da vendere anche lui il suo corpo agli avventori, agitandosi con la pole-dance. Un servizio senza freni di quelli che non si vedono più sulla tv italiana.

"Il coronavirus è stato per noi una cosa molto difficile da gestire. Ci atteniamo a tutte le regole che ci sono state date dall'Austria: le persone che arrivano devono indossare la mascherina, deve essere controllato il livello della temperatura e all'interno ci sono tutti quanti i dispencer per igienizzarsi le mani". Alessandro Di Sarno de Le Iene entra nel tempio del sesso a pagamento in Austria, accompagnato dal direttore della struttura.

le iene il tempio del sesso non chiude 3

Il responsabile spiega come è cambiato il lavoro in questi ultimi mesi per l'emergenza coronavirus, ma l'attività non si è mai fermata. E mostra cosa avviene all'interno.

