SESSO? DIAMOCI UN TAGLI - SIMONA TAGLI RACCONTA ALLA PANICUCCI I SUOI 10 ANNI DI CASTITÀ: “HO SUBLIMATO IL CONCETTO D’AMORE, L’HO CONDENSATO IN UNA SFERA MIA. SI PUÒ VIVERE E AMARE ANCHE SENZA FARE SESSO. HO FATTO QUESTO VOTO E LO SCIOGLIERÒ SOLO NEL MOMENTO IN CUI…” - VIDEO + FOTOGALLERY POCO CASTA

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">10 anni senza sesso: Simona Tagli si racconta a <a href="https://twitter.com/hashtag/Mattino5?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Mattino5</a> <a href="https://t.co/E9csCsXNE2">pic.twitter.com/E9csCsXNE2</a></p>— Mattino5 (@mattino5) <a href="https://twitter.com/mattino5/status/1176774754168115202?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Luana Rosato per www.ilgiornale.it

simona tagli a mattino cinque 2

La castità sembra essere una vera e propria tendenza tra i vip: a praticarla, come raccontato a Mattino Cinque, è Simona Tagli, che ha rivelato di non avere rapporti sessuali con un uomo da dieci anni.

simona tagli

Intervistata da Federica Panicucci durante la puntata odierna del programma di Canale 5, la Tagli ha raccontato la sua esperienza e spiegato i motivi che l’hanno spinta verso questa scelta considerata, da alcuni, veramente estrema. “Io ho sublimato il concetto di amore, l’ho condensato in una sfera mia – ha raccontato la showgirl alla conduttrice - . Mi sono aggrappata, dieci anni fa, ad un filo d’amore che oggi è diventato un’ancora di salvezza che mi ha portato fuori da situazioni molto dolorose legate alla famiglia, alla separazione, ai figli...”.

simona tagli

Certa della decisione presa, Simona Tagli ha sottolineato che “si può vivere e si può amare anche senza fare sesso”. “Si parla di amore e di sesso in un equilibrio – ha aggiunto ancora - . Io ho fatto questo voto e lo scioglierò nel momento in cui potrò trovare una persona che mi intrighi”. La scelta di castità della showgirl, quindi, deriva da un avvicinamento alla preghiera e alla sublimazione avvenuto in un periodo di grande dolore che, però, le ha permesso di “fare un viaggio dentro” e maturare scelte tanto importanti. La Tagli, tuttavia, non è l’unico personaggio televisivo ad aver intrapreso questo stile di vita: come lei, anche Andrea Preti, che ha spiegato di non avere rapporti con donne dallo scorso maggio.

simona tagli a mattino cinque 1 simona tagli simona tagli 1 simona tagli 6 simona tagli 2 simona tagli 3 simona tagli simona tagli 4 simona tagli simona tagli a mattino cinque simona tagli playmen simona tagli a mattino cinque 3 LA RUSSA SIMONA TAGLI MILANO simona tagli