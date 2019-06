SESSO, DROGA ED “EUPHORIA” – IL TEEN DRAMA DI HBO SI È ABBATTUTO COME UN TORNADO TRA SERIE TV VITTIME DEL METOO E FILM INGESSATI – NELLA PRIMA PUNTATA LA PROTAGONISTA HA UN’OVERDOSE, UN GRUPPO DI RAGAZZETTI NUDI GUARDA UN FILMATO DI SESSO ADOLESCENZIALE INVIATO PER PORNO-VENDETTA, E UNA TRANS 17ENNE VIENE STUPRATA DA UN PADRE DI FAMIGLIA – SUI SOCIAL SI SCATENANO LE POLEMICHE (E NON SOLO), MA GIÀ SI PENSA AL PROSSIMO EPISODIO IN CUI…(VIDEO)

DAGONEWS

euphoria 5

Euphoria, il nuovo teen drama di HBO, ha fatto in tempo a essere mandato in onda che i social si sono scatenati dopo essere stati investiti dall’ondata di droga, stupri e porno vendette che caratterizzano la serie.

L'attesissimo telefilm, che vede come protagonista l'ex attrice Disney Zendaya, prevede di essere un tornado per gli spettatori e l’episodio pilota non ha disatteso le aspettative: Euphoria, infatti, segue un gruppo di studenti delle scuole superiori, ognuno dei quali affronta i problemi relativi all'immagine del proprio corpo, alla dipendenza dalle droghe e al tentativo di adattarsi.

euphoria 9

Nel primo episodio, gli spettatori hanno assistito al personaggio di Zendaya, Rue, che va in overdose. Ma non è tutto visto che la scena è stata accompagnata da un gruppo di ragazzi senza camicia che si accalcano per vedere le foto su un telefono: si tratta di immagini di un altro personaggio della serie che fa sesso e i cui scatti sono stati pubblicati online per vendetta.

euphoria 4

Come se già non bastasse nella prima puntata c’è anche lo stupro della trans 17enne Jules, interpretata da Hunter Schafer: teatro della scena è un motel dove l’adolescente è andata per incontrate il padre di famiglia Cal Jacobs, interpretato da Eric Dane. Nella scena l’uomo indossa anche un pene finto in erezione e subito dopo la telecamera si sofferma sui due che fanno sesso.

euphoria 3

Lo spettacolo ha suscitato reazioni diverse sui social: c’è chi si sentito disturbato, chi ha trovato ingiusto far passare un mondo distorto come il normale ambiente in cui crescono degli adolescenti, ma c’è anche chi ha apprezzato la performance di Zendaya.

Diversi show di HBO, dal “Trono di spade” a “Sex and the city”, si sono spinte a mostrare scene di nudo e sesso. Ma per molti Euphoria va decisamente oltre. Prima della premiere, Zendaya aveva condiviso una foto e un messaggio sullo show: «Solo un promemoria prima della premiere di stasera, Euphoria è per un pubblico adulto. È un ritratto crudo e onesto di dipendenza, ansia e difficoltà di muoversi nella vita oggi. Ci sono scene che sono forti, difficili da guardare e che possono turbare. Per favore guardalo solo se senti di poterlo gestire. Fai ciò che è meglio per te. Ti amerò ancora e sentirò il tuo sostegno».

euphoria 2

E se molta gente si è arrabbiata per il primo episodio, è meglio che chi si è infervorato non guardi il secondo nel quale, secondo The Hollywood reporter, ci sarà una scena in un spogliatoio con 30 peni in bella vista.

