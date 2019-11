SESSO DI SERA, IL MASCHIO CI SPERA! - FRANCO TRENTALANCE DALLA PANICUCCI DÀ CONSIGLIO SU COME E SOPRATTUTTO QUANDO FARE SESSO: “IL PICCO DI TESTOSTERONE È AL MATTINO. DI GIORNO SEI PIÙ LEGGERO A LIVELLO DI STRESS, LA NOTTE SEI CARICO DI STANCHEZZA” - “ALLE DONNE DICO SEMPRE: SE VUOI TI PORTO A CENA MA DOPO MEZZANOTTE LA PRESTAZIONE SI APPANNA. ALLORA LORO MI DICONO…” - VIDEO

“Il picco di testosterone è al mattino”. Quindi, meglio non fare sesso di sera: “Di giorno sei più leggero a livello di stress, la notte sei carico di stanchezza”. Sono i consigli dell’ex pornodivo Franco Trentalance, ospite di Mattino Cinque, su come fare l’amore, in coppia o con partner occasionali.

“Dico sempre alle donne: Se vuoi ti porto a cena ma dopo mezzanotte la prestazione si appanna. Allora mi dicono sempre facciamolo subito!”, prosegue Trentalance, che si dichiara in pensione “davanti alle telecamere” ma non nella vita privata. E poi racconta qualcosa anche della sua ex vita da pornostar: mai fare sesso prima delle riprese, spiega l’attore.

“Se nel sesso bisogna avere una carica di 6 - da 1 a 10 - su un set hard devi avere una carica di 11, devi essere un lupo affamato”, conclude Trentalance.

