SESSO DA STAR! - ALLEVIAMO LA QUARANTENA CON L'EROTISMO SENZA FINE DI KELLY REILLY - 42 ANNI, DI ORIGINI IRLANDESI, ATTRICE DI TEATRO, NOTA PER AVER INTERPRETATO "TRUE DETECTIVE", E' LEI LA VERA, BOMBASTICA PROTAGONISTA DELLA SERIE SKY, “YELLOWSTONE” CON KEVIN COSTNER. TALMENTE HOT DA FINIRE SU YOUPORN, CATEGORIA MILF - VIDEO + FOTO

KELLY REILLY IN “YELLOWSTONE”

https://bit.ly/2xCBqAb

KELLY REILLY - VIDEO

https://bit.ly/2VbDRmf

kelly reilly 7

1 - KELLY REILLY, LA PRINCIPESSA GUERRIERA DI BRITANNIA

Da https://tg24.sky.it/

Dopo aver preso parte alla seconda stagione di True Detective e a numerose altre produzioni (televisive, cinematografiche e teatrali), Kelly Reilly , classe 1977, è tra i protagonisti di Britannia , la nuova serie targata Sky che racconta lo scontro tra Romani e Celti durante la conquista romana della Britannia nel 43 d.C., in onda su Sky Atlantic ogni lunedì alle 21.15 a partire dal 22 gennaio. In attesa di verderla in azione nei panni di Kerra, l'indomita principessa dei Cantiaci che non ha nessuna intenzione di farsi "civilizzare" dagli invasori venuti dal continente.

kelly reilly 22

Dopo la partecipazione a Prime Suspect, Reilly ha preso parte a una serie di produzioni teatrali. A teatro nel 2003 si è distinta per la sua performance in After Miss Julie, che le ha fatto guadagnare una nomination al Laurence Olivier Award come Miglior Attrice. Il curriculum di Kelly Reilly è ricco e variegato: produzioni teatrali, serie tv e miniserie, e numerosi film tra Europa e Stati Uniti. Non per smontare il vostro entusiasmo e distruggere i vostri sogni, ma Kelly Reilly non è single. Nel 2012 ha sposato il compagno Kyle Baugher

kelly reilly 6

2 - DA SHERLOCK HOLMES A FLIGHT: ALLA SCOPERTA DI KELLY REILLY

Da http://www.bestmovie.it/

La conoscete benissimo, eppure non sapete perché: Kelly Reilly, inglese, anni 36, è la classica attrice di sicuro affidamento ma che ancora, per motivi non meglio specificati, non ha fatto il grande salto. Alta, magra, rossa di capelli e con un’aria che più british non si potrebbe, la Reilly si è formata tra televisione e teatro, prima del salto al cinema; le sue prime esperienze sul palcoscenico la ingabbiano (a suo dire) in ruoli troppo comici, e non è un caso se il suo primo film per il cinema è un dramma come L’ultimo bicchiere di Fred Schepisi.

Kelly Reilly

È l’anticamera per il vero successo, che arriva prima con L’appartamento spagnolo (ritorno della Reilly a un ruolo brillante, nonché sexy) e poi con una parte minore in The Libertine. La sua aria aristocratica, quasi d’altri tempi, la rende però perfetta per i film in costume: e infatti in pochi anni arrivano prima Orgoglio e pregiudizio, poi Lady Henderson presenta. La svolta inaspettata è quella horror: la rossa, a fianco di un ancora poco conosciuto Michael Fassbender, recita infatti nel gioiellino di James Watkins Eden Lake (dove sfoggia tra l’altro un paio di bikini da brivido, come potete vedere qui sotto).

kelly reilly 21

E alla fine arriva Guy Ritchie: il regista inglese le offre il ruolo della signora Watson nei suoi due Sherlock Holmes, a fianco di Jude Law e Robert Downey Jr., e lei ripaga costruendo un personaggio memorabile seppur minore. Oggi, giovedì 24 gennaio, la Reilly torna al cinema come eroina a fianco di Denzel Washington nel dramma di Robert Zemeckis Flight (leggi la nostra recensione). Sperando che sia il viatico per il meritato successo.

Kelly Reilly Kelly Reilly Kelly Reilly Kelly Reilly

kelly reilly 23 kelly reilly 3 kelly reilly kelly reilly kelly reilly 9 kelly reilly 5 kelly reilly 4