DOMANI ARRIVA SU NETFLIX LA SECONDA STAGIONE DI "SEX EDUCATION", LA SERIE SUL SESSO TRA GIOVANISSIMI

Gianmaria Tammaro per “la Stampa”

Non sempre la seconda stagione di una bella serie riesce a mantenere le premesse - e, soprattutto, le promesse - della prima. Un po' perché spesso non è preventivata, ed è quasi un incidente di percorso: si deve, non si vuole fare. Un po' perché, se la prima stagione era ottima, tenere alta l' asticella della qualità diventa una sfida contro il tempo: uscire troppo tardi con le nuove puntate significherebbe perdere la spinta di quelle vecchie, e uscire troppo presto potrebbe fare solo danni.

Con la seconda stagione di Sex Education, dal 17 gennaio su Netflix, sia premesse che promesse vengono mantenute. Stessa ambientazione, stessa - più o meno - struttura del racconto; stessa capacità di appassionare. Ritornano i vecchi protagonisti, e c' è solo un leggero cambiamento nella trama, con l' inserimento di nuovi personaggi, nuove dinamiche personali, e una scrittura drammaturgicamente più attenta. La creatrice, Laurie Nunn, ha imparato a dosare le giuste quantità di suspense, attesa e di appagamento.

Asa Butterfield interpreta Otis, ora fidanzato e prossimo - così crede - a perdere la verginità; Gillian Anderson interpreta sua madre, la dottoressa Milburn, che in questa stagione fa da consulente nella sua scuola; Ncuti Gatwa ritorna come Eric, il miglior amico di Otis; e Emma Mackey, che interpreta Maeve, riesce finalmente - sembra, pare - a trovare il suo posto nel mondo.

Alcuni episodi sono molto commoventi, e vanno oltre la semplice narrazione della storia principale: si fa un passo indietro, si guarda il racconto da un' altra prospettiva, e vengono approfonditi temi importanti e attualissimi, come la violenza e gli abusi. Ma soprattutto si continua a parlare di sesso e, se è possibile, in questa stagione se ne parla ancora più esplicitamente. E senza mai essere eccessivi o volgari. Nella sceneggiatura resiste una naturalezza sincera, non forzata, che dà ritmo ai dialoghi.

Sex Education è solo in parte una serie rivolta ai più giovani: è evidente che, con protagonisti adolescenti, il primo obiettivo sia quello. Ma visti i temi e i toni, il pubblico è molto più ampio e comprende la fascia più adulta. Una scuola, con il suo piccolo ecosistema, resta uno spunto: una situazione ideale da cui partire. Una volta che con la prima stagione sono state gettate le basi, date le varie coordinate e costruita una realtà più o meno credibile, le possibilità narrative diventano infinite: e da una storia lineare e abbastanza prevedibile, si può prendere qualunque direzione.

Ecco, Sex Education non segue sempre il tracciato della strada sicura; non si limita a riproporre meccanismi già provati e di indubbio successo. Si prende le sue libertà, si diverte a citare (c' è una scena che richiama «The Breakfast club», ma tutta al femminile, ed è bellissima), e ha il coraggio di usare i suoi personaggi, di andare fino in fondo e di mostrarli da un altro punto di vista.

