SETTA, CHE SAETTA! - MONICA SETTA SMENTISCE DANDOLO SUL RAPPORTO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE CON MANILA GORIO E LA TRANS PUGLIESE SI VENDICA SVELANDO UN RETROSCENA: “MI È GIUNTA VOCE CHE SIANO STATI ALCUNI VERTICI RAI (PROPRIO IN PROSSIMITÀ DEL TUO RITORNO PER IL WEEKEND ALLA CONDUZIONE DI UNO MATTINA IN FAMIGLIA) CHE ABBIANO FATTO PRESENTE CHE ASSOCIARSI AD UNA TRANSESSUALE NON È IN LINEA CON IL GENERE DI PROGRAMMA CHE PORTERAI AVANTI…” - VIDEO

MONICA SETTA E MANILA GORIO

1 - DAGONOTA

MONICA SETTA E MANILA GORIO

Nella rubrica "Ah, saperlo..." firmata da Alberto Dandolo del numero scorso del settimanale Oggi e poi ripresa anche da Dagospia appariva la seguente notiziola:

"Monica Setta sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in attesa di debuttare al fianco di Tiberio Timperi alla conduzione di Mattino in Famiglia su Rai1. Nel frattempo la giornalista si sta dando anima e corpo alla causa LGBT e ha stretto amicizia con la transessuale pugliese Manila Gorio. Quest'ultima, che qualche giorno fa ha spopolato al Gay Pride di Matera, avrebbe anche proposto a Monica di collaborare con lei ad un importante progetto di sensibilizzazione sociale. Cosa bolle in pentola per le due primedonne? Ah, saperlo... "

MONICA SETTA E MANILA GORIO

Ma la Setta non ci sta e chiede alla testata giornalistica la smentita della notizia, puntualmente apparsa sul numero in edicola di Oggi: "Pur avendo postato una foto in sua compagnia sul suo profilo Instagram, Monica Setta ci fa sapere che, contrariamente a quanto da noi sostenuto, non ha alcun rapporto di amicizia con la transessuale Manila Gorio e tantomeno bolle in pentola tra loro alcun progetto a tutela dei diritti della comunità lgbt. La Setta ha conosciuto casualmente la Gorio durante un party di compleanno di un'amica". La transessuale pugliese reagisce alla smentita della giornalista inviando alla stampa una accorata missiva corredata da materiale video e fotografico. Eccola:

LO SCAMBIO SU INSTAGRAM TRA MONICA SETTA E MANILA GORIO

2 - LETTERA DI MANILA GORIO A MONICA SETTA

Cara Monica, sono davvero molto dispiaciuta nell'aver letto pubblicamente dalle pagine del settimanale 'OGGI', autorevole testata, della tua presa di distanza nei miei confronti a riguardo dell'eventuale nostro rapporto di conoscenza e collaborazione. Hai sentito la necessità di contattare il Direttore dello stesso, mettendo in atto la tua abile professione di giornalista per chiarire che non sei mia amica, che non vuoi essere associata alla mia persona, immagino in quanto transessuale o forse per il personaggio mediatico che rappresento, che mi rendo conto possa essere piuttosto scomodo in certi ambienti.

Mi spiace che alle porte del 2020 ci sia ancora il bisogno di doversi giustificare dinnanzi alla società, come se avere un'amica transessuale fosse qualcosa di cui vergognarsi. Mi è giunta voce che siano stati alcuni vertici Rai (da quello che mi è stato detto, proprio in prossimità del tuo ritorno per il weekend alla conduzione di Uno Mattina in Famiglia) che abbiano fatto presente che associarsi ad una transessuale non è propriamente in linea con il genere di programma rivolto alle famiglie che porterai avanti.

MONICA SETTA E MANILA GORIO IN BARCA

Ma invece sono proprio le famiglie che devono dare supporto ai tanti ragazzi/e che decidono di affrontare un cammino duro e faticoso come la disforia di genere, sono proprio le famiglie che andrebbero sensibilizzate sull'argomento come spesso faccio io nelle mie trasmissioni televisive. Sono rammaricata dal tuo atteggiamento per aver specificato di non essere assolutamente tua amica quando le tante foto, video e messaggi possono assolutamente dimostrare il contrario.

LA SMENTITA DI MONICA SETTA SULL AMICIZIA CON MANILA GORIO

Ma vedi cara Monica il problema non è stabilire se la nostra conoscenza stava o meno consolidandosi in una bella e duratura amicizia, ma quanto il rinunciare all'essere se stessi, liberi, in un mondo dove i sentimenti di odio come l'omofobia e la transfobia stanno distruggendo la società.

Proprio tu che come me sei un personaggio pubblico non dovevi permettere di veicolare un'esternazione così grave che non solo ferisce la dignità di un essere umano, ma lo mette in netta contrapposizione rispetto chi è più fortunato nel condurre una vita migliore, senza il continuo ed insopportabile peso dei pregiudizi."

Manila Gorio