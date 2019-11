11 nov 2019 12:50

SETTA A CHI TOCCA - ANZALDI: ''È NORMALE CHE MONICA SETTA FACCIA PUBBLICITÀ OCCULTA A INDUMENTI, GIOIELLI E SCARPE CHE INDOSSA IN RAI?'' - LA REPLICA DELLA CONDUTTRICE DI ''UNO MATTINA IN FAMIGLIA'': ''SONO OGGETTI IN PRESTITO, HO SOLO RINGRAZIATO CHI CE LI MANDA. LO FANNO TUTTI E TUTTE MA VISTO CHE VOGLIONO METTERMI IN DIFFICOLTA' ATTACCANO SOLO ME. COMUNQUE HO CANCELLATO TUTTI I TAG''