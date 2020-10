25 ott 2020 18:51

LO SFOGO DI CARMEN LLERA MORAVIA A DAGOSPIA: “CARO DAGO, MANDO A TE IL MIO URLO DI RABBIA E DOLORE PER LA CHIUSURA DI CINEMA E TEATRI, QUALCUNO LI CONSIDERA SOLO UN DIVERTIMENTO, PER ME SONO ESSENZIALI. GLI ESERCENTI HANNO FATTO GRANDI SFORZI PER SANIFICARE E RENDERE SICURI I LOCALI E NON MI RISULTA CI SIANO STATI CONTAGI. PERCHÉ CHIUDERLI? E’ UNA MISURA INUTILE, AVVILENTE. POSSIBILE CHE IL MINISTRO FRANCESCHINI NON ABBIA SPESO UNA PAROLA PER DIFENDERLI?”