SFRECCIA UNA FERRARI IN RAI - PAOLA FERRARI TORNA ALLA CONDUZIONE DELLA “DOMENICA SPORTIVA” IN COPPIA CON JACOPO VOLPI - RAI SPORT PROVA A SFIDARE LA CONCORRENZA SENZA AVERE I DIRITTI DI FORMULA1, MOTO GP, CHAMPIONS, EUROPA LEAGUE O CALCIO FEMMINILE - “NOVANTESIMO MINUTO” SARÀ AFFIDATO A ENRICO VARRIALE

Fulvio Bianchi per www.repubblica.it

paola ferrari

"Non è ancora ufficiale ma sono vicina ad un ritorno da Sogno": così scriveva nei giorni scorsi Paola Ferrari su Instagram in merito alla Domenica Sportiva. Ora è certo: sarà lei, in coppia con Jacopo Volpi, giornalista di grande esperienza, a condurre la trasmissione-cult di Rai Sport. Trasmissione che va rilanciata dopo un paio di annate altalenanti.

La Ds è la trasmissione della Ferrari: l'ha condotta parecchie volte, è quella che sente più sua, ora questa nuova sfida in anni non facili, gli anni del calcio-spezzatino. La Ds avrà uno studio nuovo molto bello, opinionisti grintosi e preparati come Tardelli, Pecci e Paolo Rossi, forse anche un ex arbitro al Var. Avrà un suo volto: andrà in onda su Rai 2 dalle 23.30 (sperando che Fazio faccia un buon traino...).

JACOPO VOLPI

Rai Sport ha perso, in questi anni, la Formula 1, la MotoGp, la Champions (ma ha fatto ricorso contro Sky). Non ha l'Europa League e nemmeno il calcio femminile. Ma ha la voglia, col nuovo direttore Auro Bulbarelli, di sfidare la concorrenza. Il prossimo anno ci saranno anche le Olimpiadi di Tokyo e gli Europei di calcio, che portano sempre buoni ascolti (soprattutto quando gli azzurri vincono).

paola ferrari alberto rimedio

La passata stagione, Paola Ferrari, con Alberto Rimedio, aveva condotto il Magazine azzurro, oltre a quello della Champions: ascolti ottimi per entrambi. Ora la sfida della Ds. L'altra trasmissione storica di Rai Sport, Novantesimo Minuto, sarà affidata al vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale. Marco Lollobrigida condurrà Domenica Sprint. Alberto Rimedio sarà ancora il telecronista della Nazionale. Presto si riparte.

varriale