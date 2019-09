#sgarbi a #staseraitalia: "a conte, di maio, bonafede non interessano le donne. una lobby gay, comunità di cripto-checche. conte è bisex. prima salvini, ora zingaretti".@giusbrindisi: "no, no, vittorio dai..." sgarbi: "perché no? anche tu sei un po' cripto-checca" ?? — Massimo Falcioni (@falcions85) August 28, 2019

VITTORIO SGARBI

La rissa con Mughini evidentemente non ha portato buoni consigli al critico Vittorio Sgarbi. A poche settimane dall’epico scontro con il giornalista juventino, sui social circola a man bassa un video tratto sempre dall’ultima puntata di ‘StaseraItalia’ , trasmissione di punta dell’informazione Mediaset, che per l’occasione ha raggiunto il record stagionale superando l’ 8 di share.

VITTORIO SGARBI - STASERA ITALIA

luigi di maio e giuseppe conte

Motivo dello scontro in studio una domanda rivolta agli ospiti in studio dal misurato conduttore Giuseppe Brindisi che ha lanciato al parterre una riflessione sul nuovo governo in fieri. Per tutta risposta e davanti a milioni di telespettatori Sgarbi ha chiosato: “Dovremmo parlare delle cripto checche di cui questo governo è pieno e il primo è Giuseppe Conte“. Pronta la replica di Klaus Davi: “ora Vittorio ti arriveranno le querele per queste insinuazioni”. Pronto il conduttore Brindisi che ha evitato che la polemica degenerasse. Incurante dei rimbrotti, il celebre critico ha rincarato la dose insultando Davi: “dai anche tu Klaus sei una checca, ma non cripto.”

Davigo

nicola gratteri

Ma gli attacchi di Sgarbi non si sono limitati al premier e al giornalista. Alla riflessioni di Klaus Davi sull’inserimento nel governo di autorevoli magistrati come Piercamillo Davigo e Nicola Gratteri per tutta risposta Sgarbi ha replicato: “Gratteri e Davigo sono personaggi inventati, perché dovremmo farli ministri?” Controreplica del massmediologo: “ci vuole un po’ di rispetto per chi contrasta la mafia in prima linea”.

