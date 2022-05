9 mag 2022 18:20

SGARBI E LO SGARBO DEL CAV – “BERLUSCONI? L'HO MANDATO A QUEL PAESE, NON E' VENUTO AL COMPLEANNO, MI HA DETTO: 'SONO IN LUNA DI MIELE' – MUGHINI? NON L’AVREI INVITATO MA DEVO RINGRAZIARLO. SE NON AVESSE FATTO QUELLA COSA SAREMMO STATE DUE CARTOLINE L'UNA A FIANCO DELL'ALTRA...” - DRAGHI? MI HA TELEFONATO PER GLI AUGURI MA PER RISPONDERGLI HO SBATTUTO CONTRO UNA PORTA A VETRI...