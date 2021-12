SGRULLATA DI BOCCE – ARISA CONTINUA A MANDRE IN TILT I TELE-PIPPAROLI: DURANTE L’ULTIMA PUNTATA DI “BALLANDO CON LE STELLE”, SI ESIBISCE IN UNA DANZA DEL VENTRE LASCIANDO ONDEGGIARE I SUOI PROVOLONI – MILLY CARLUCCI: "QUESTO È SEX APPEAL PURO" – LA PERFORMANCE DI MONICA BELLUCCI CRITICATA PER LE INQUADRATURE SEMPRE MOLTO STRETTE, EVITANDO DI "ALLARGARE" SULLA SCENOGRAFIA, IL MOTIVO… - VIDEO

1. ARISA A BALLANDO CON LE STELLE

Da www.liberoquotidiano.it

"Questo è sex appeal puro". Anche Milly Carlucci deve "inchinarsi" di fronte alla carica erotica di Arisa. In coppia con Vito Coppola, la 39enne cantante abruzzese incendia la serata di Ballando con le stelle, su Rai1, con una performance ad altissimo livello ormonale. Merito del look da odalisca sexy, abbinata allo storico pezzo di Britney Spears Toxic.

La danza del ventre di Arisa, ombelico scoperto e scollatura abissale, è da antologia mediorientale. Vito Coppola se la ride, non riuscendo a contenere l'esuberanza della partner. In scena, i due si sono scatenati con un sudatissimo, appassionato passo a due molto "fisico", come tradizione e coreografia impongono.

Strusciamenti, mani che scorrono sui fianchi, carezze furtive, labbra sfiorate: la coppia ha sciorinato tutto il repertorio a propria disposizione, riscuotendo il plauso del pubblico. Ovviamente, i social sono letteralmente esplosi quando la burrosa Arisa ha deciso di "far ballare l'occhio" sul generosissimo décolleté, agitato con mossa da consumata ballerina di burlesque sotto gli occhi di Milly e Vito. Ovazione.

MONICA BELLUCCI BALLANDO CON LE STELLE

2. MONICA BELLUCCI E IL DISASTRO RAI

Da www.liberoquotidiano.it

Ballando con le stelle è stata la grande serata di Monica Bellucci, ospite d'eccezione e ballerina per una notte del talent vip di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto, e dopo la puntata scoppia la polemica social. In discussione non la qualità della performance della diva umbra, vera e propria icona di sensualità italiana nel mondo, ma la "balla" messa in piedi dalla produzione.

monica bellucci e carole bouquet les fantasmes 8

La regia ha inquadrato la Bellucci e il suo partner di scena con inquadrature sempre molto strette, evitando di "allargare" sulla scenografia o, per esempio, sulla giuria. Motivo? In studio non c'era nessuno, se non i due ballerini.

