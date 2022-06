SHAKIRA FUNESTA – NUOVO CAPITOLO NELLA SAGA SULLA FINE DEL RAPPORTO TRA LA POPSTAR E GERARD PIQUÉ: LA CANTANTE VUOLE TRASFERIRSI A MIAMI CON I FIGLI, MA IL DIFENSORE BLAUGRANA RIFIUTA LA DECISIONE – IL PADRE DEI BAMBINI INSISTE SUL FATTO CHE I DUE SIANO CRESCIUTI IN CATALOGNA E SIANO MOLTO LEGATI A...

Annunciata la separazione da Piqué il 4 giugno, dopo 12 lunghi anni d’amore, Shakira adesso vuole dire addio a Barcellona e trasferirsi, con i due figli – Milan e Sasha – avuti con il difensore blaugrana, in Florida, a Miami. Ovviamente a questa scelta si oppone l’ex compagno, beccato con l’amante – una cameriera di 22 anni – dal team di investigatori ingaggiato dalla cantante colombiana.

Il motivo della contesa sono i figli: Shakira ha intenzione di lasciare la Spagna e andare negli Stati Uniti; Piqué rifiuta la decisione e mette in gioco il fatto che i due figli siano cresciuti in Catalogna e siano molto legati ai nonni paterni. Insomma, separarli dalla loro quotidianità sarebbe un trauma. Ma adesso emergono nuovi particolari sui motivi che spingono Shakira a lasciare Barcellona alla volta di Miami.

In primis, naturalmente, la separazione con Piqué pesa, eccome. In secondo luogo, si sarebbe deteriorato il rapporto con la mamma del difensore blaugrana. È sempre stato idilliaco, ma gli ultimi avvenimenti hanno rotto anche questa «amicizia» tra nuora e suocera. Terzo: Shakira non avrebbe molti legami a Barcellona. Anzi, sono pari a zero.

I media spagnoli svelano che la cantante colombiana non è mai entrata nelle simpatie degli amici dell’ormai ex consorte, tanto che le avevano affibbiato il soprannome di «Patrona». Quarto: anche lo stalker che la perseguita, non porta di certo serenità nella vita – sconquassata sentimentalmente – di Shakira.

Infine, non avrebbe legami con le mogli dei compagni di squadra di Piqué. Soprattutto con quella di Lionel Messi, adesso al Psg, Antonella Roccuzzo, che avrebbe mantenuto l’ amicizia (così come tutte le donne forti del gruppo di Wags) con Nuria Tomas, l’ex fidanzata di Piqué prima dell’ingresso di Shakira nella sua vita. «Il rapporto tra loro è molto teso e le trattative sui figli saranno molto dure», hanno rivelato alcuni conoscenti della coppia. Che difficilmente troverà un compromesso in tempi brevi sulla questione trasferimento a Miami.

