28 mag 2022 13:12

SHAKIRA FUNESTA – IL TRIBUNALE DI BARCELLONA HA RESPINTO IL RICORSO DELLA POPSTAR CONTRO LA DECISIONE DI UN GIUDICE CHE LA VUOLE PROCESSARE PER FRODE FISCALE – LA CANTANTE NON AVREBBE VERSATO 14,5 MILIONI DI EURO DI TASSE, SOMMA CHE È STATA COMUNQUE SUCCESSIVAMENTE VERSATA AL FISCO - LA DIFESA SOSTIENE CHE IN QUEGLI ANNI L'ARTISTA NON FOSSE RESIDENTE IN SPAGNA E CHE...