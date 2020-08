SI AGGRAVA IL BILANCIO DELLA PANDEMIA: FABRIZIO CORONA HA SCRITTO UN ALTRO LIBRO - LO PUBBLICA ELISABETTA SGARBI, SI INTITOLA ''COME HO INVENTATO L'ITALIA'' E NELLA FOTO DI PRESENTAZIONE MOSTRA ANCHE, COME DIREBBERO I FRANCESI, LA PUNTA DEL CAZZO - DOPO LA COPERTINA DI ''CHI'' IN CUI DICE DI AVER RIUNITO LA FAMIGLIA, SUBITO SMENTITO E SFOTTUTO DA NINA MORIC, ORA VA ALL'ATTACCO DI FEDEZ, CHIARA FERRAGNI, DE LELLIS E BELEN

IL COMMENTO DI NINA MORIC:

“Il pudore è come un vestito: quanto più è consumato tanto minor cura se ne ha. Il pudore difende la bellezza come la spina la rosa. Chi rapisce il pudore degli altri perde il suo. Chi non ha il pudore nei comportamenti non ha nemmeno la profondità.”

FABRIZIO CORONA LIBRO

FEDEZ, CHIARA FERRAGNI, DE LELLIS E BELEN: FABRIZIO CORONA ALL'ATTACCO, LO SFOGO SU CHI

Giada Oricchio per www.iltempo.it

Fedez, Ferragni, Achille Lauro, Giulia De Lellis, Belen Rodriguez e Nina Moric. Fabrizio Corona bacchetta tutti tranne il figlio Carlos che compie 18 anni: “E’ crollato psicologicamente l’ultima volta che ero in carcere. Lui è l’unico amore della mia vita. Tutti gli amici mi hanno tradito”.

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi partendo dal rapporto con il figlio Carlos (del quale ha mostrato il fondoschiena nudo su Instagram circa un mese fa, nda): “L’ultima volta che sono stato in carcere, da marzo a dicembre dell’anno scorso, è stata la più difficile perché mio figlio che già aveva affrontato problemi psicologici legati a me e alla madre ha avuto un vero e proprio crollo. Ho voluto che intorno a lui ci fossero tutte le persone che ama. (…). Adesso che siamo tutti insieme è un’altra persona, ha ritrovato il benessere fisico, psicologico e ha ricominciato a sorridere. E’ un’anima pura in un mondo di impuri”.

FABRIZIO CORONA

Corona svela anche un retroscena: “Durante i colloqui in carcere, i parenti ti portano un dolce e i vestiti puliti. I invece prendevo Carlos e parlavamo del futuro, facevamo progetti, gli raccontavo la mia storia. Guardare avanti ci ha salvato”. Corona ha dichiarato di essersi riavvicinato alla madre Gabriella e ai fratelli per amore del figlio: “Sono stato un padre assente. Prima vivevo per il lavoro, adesso per Carlos. (…). Non ho ancora ripreso le emozioni del cuore perché non credo all’amore e non credo all’amicizia. Tutti gli amici mi hanno tradito, l’unico amore che conosco è Carlos”.

Sui vip e la notorietà, Corona non usa mezzi termini: “Ci sono 4 fenomeni che si sono creati dal nulla: Raz Degan, Fabrizio Corona, Belen e Chiara Ferragni e la Ferragni non perché abbia un talento o una bellezza particolare, ma perché è la ragazza della porta accanto che ce l’ha fatta”. L’ex agente crea scoop, oggi a capo di un’agenzia di comunicazione, ritiene che il talento non porti alla notorietà: “Achille Lauro lo conoscono tutti perché ha utilizzato gli strumenti del mondo di oggi per mettere in piedi una grandissima operazione commerciale, ma quanto durerà? Guarda chi era Fedez 5 anni fa e guardalo oggi: senza la Ferragni e senza suo figlio non avrebbe contenuti.

LA COPERTINA DI CHI CON LA FINTA PACE DI FABRIZIO CORONA E NINA MORIC

La De Lellis e Damante devono tutto a UominieDonne e GFVip, fanno parlare grazie al tira e molla continuo. Cecilia e Ignazio sono due mondi opposti, il collante è la popolarità, divisi non valgono quello che valgono insieme. (…). La popolarità è la più grande droga che esista. Continuerò a fare questo lavoro perché sono l’unico in grado di farlo”. Sugli storici amori turbolenti, Corona affonda: “Non ho mai capito se amassi veramente Belen e Nina perché nella mia mente malata erano lo strumento per diventare più famoso. Il mio limite è stato mischiare ciò che sei con ciò che rappresenti”.

