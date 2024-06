SI CHIAMA MAY THAI, HA 26 ANNI, MA E’ UNA PORNOSTAR ITALIANISSIMA, DI TRIESTE - BARBARA COSTA: “È UNA CHE GLI UOMINI CON LEI IN SCENA SE LI DIVORA, E PER DI PIÙ HA COME DONO DI NATURA UN LATO B DI UNA ELASTICITÀ TALE CHE LE PERMETTE CON SCIOLTEZZA DI AVERE AL SUO INTERNO DUE O TRE ATTORI CONTEMPORANEAMENTE. SUI SET È SESSUALMENTE IN FIAMME. SPINGE AL LIMITE” - I PIPPAROLI CHE GODONO CON I SUOI FILM LA CRITICANO: “UNA CHE PRENDE ANCHE TRE PISELLI IN UNA VOLTA, COME FARÀ A TROVARE MARITO?”, “SONO PREOCCUPATO PER LEI”, “SBAGLIA, CON VIDEO COSÌ ESTREMI NON PUÒ FAR CARRIERA”

Barbara Costa per Dagospia

may thai porn video 1

Alla larga dai p*pparoli ipocriti! Sono indecenti! Sono vergognosi! Prima si "scaricano" sui video di May Thai, e poi insozzano le chat di moralità del cavolo! Ma come vi permettete?!? Lo so che dal web non lo sentite, ma vi ridono dietro!!! E la prima a farsi due risate della vostra f*ttuta morale, è la mirabile May Thai, pornostar di 26 anni, italianissima, di Trieste, di cui io vi ho parlato quaasi ai suoi esordi: lei nel porno sta rifulgendo, non ci sono occhi (e mani) che per lei e per i suoi seni passati da una prima a una terza, nel lesbo "Kitsune’s Love Illusion", 3some di 3 donne, ma pure diretto, da una donna, Christina Shine, la capa di "MixedX", studios porno che fa solo porno femminile ma senza menate femministe.

may thai 19

Tornando all’ipocrisia di certi p*pparoli, sapete cosa si permettono di sproloquiare su May Thai? Che "sbaglia" a fare il porno che fa. Un certo tipo di porno che fa. May Thai è una rivoluzionaria del porno, suo malgrado: la sua assoluta libertà di mente e sesso l’ha portata a scegliere il porno a 19 anni, e a debuttare in un genere porno di nicchia, ma dal mercato fiorente, che è il porno DAP, TAP e gang bang esagerate.

may thai 18

May Thai, alla faccia del suo faccino soave e "innocente", e il suo fisico minuto, è una che gli uomini con lei in scena se li divora, e per di più ha come dono di natura un lato B di una elasticità tale che le permette con scioltezza di avere due e tre peni al suo interno, e di questo "bottino" farne capriole hard. May Thai col porno assassina. Sui set è sessualmente in fiamme. Spinge al limite. Ha governo totale del suo corpo. E passa da anali multipli ad altri chiassi porno quali il bukkake, e orge no-limits.

may thai porn video by babes

Un tale spirito vergine di ogni moralità esistente, incontaminato da catene che da sempre bloccano una donna a ciò che secondo gli uomini dovrebbe fare per conquistarsi il trono di "brava ragazza" (su cui avrei da sputare, ma qui divagherei) May Thai li manda a fare in c*lo nei fatti. Coi suoi video.

may thai lesbian porn video 1

May Thai, bomba di sovranità femminea, manda in crisi p*pparoli navigati, non tutti, per carità: accanto allo sciame di fan pazzi di May fin dal primo sguardo che lei gli ha lanciato dalla telecamera, fanno specie i p*pparoli che, dopo s*ga con May, si autorizzano di postare che no, “fa male, a far quello che fa, è talmente giovane”, “così si rovina”, “ma una che prende anche tre caz*i in una volta, come farà a trovare marito?”, “sono preoccupato per lei”, “sbaglia, con video così estremi non può far carriera”, e tralascio i soliti insulti peripatetici che colpiscono le donne che non se ne stanno a casa a lavare i piatti per l’unico uomo a cui allargano le gambe una volta al mese se gli va in gloria.

may thai 20

Perché questo è, immutabile, il giudizio dell’ "uomo": tu donna sei "degna" secondo i peni che accetti in te, e dove. Meno sono, meglio sei. E meglio per te se giustificati da vero sentimento.

may thai 21

May Thai è una rivoluzionaria perché che una pornoattrice che inizia col porno in categorie iper-strong non ricalcando i canonici passi “prima scene soliste poi duo etero soft poi lesbico poi a salire col numero dei compagni di scena fino a segnare coiti via via più eccessivi”, è un curriculum valente anni fa.

may thai 10

Codeste "leggi" sono state ribaltate da attrici che fanno solo quel che vogliono fare, con chi gli va, e come. E la "guerra" che fino a 10 anni fa si facevano gli studios porno USA vs. studios porno EU, negandosi a vicenda attrici, “io non voglio le tue che fanno sesso estremo, e io non voglio le tue che fanno porno standard”, è stata pive nel sacco chiusa da chi, donna e pornoattrice, ha mandato a farsi friggere chiunque le impediva e di gestirsi e di pornare come volesse e le andasse.

may thai 11

Che tu, p*pparolo ipocrita, te ne vai ingrifato alla ricerca dei porno di May Thai, per p*ppolartene, e poi ti metta a attaccarla in post, divinandole guai proctologici… fai rabbia ma in realtà al massimo sei degno di compassione. Sei il classico sfigato dalla vita privata di tutto.

Il tuo sminuire May Thai come pornostar e come persona indica il tuo irrimediabile insuccesso esistenziale. Se il pornare di May, tu non lo approvi, vira altrove. Che lo guardi a fare, se “è così triste”? La tua è paura. Perché May Thai nessun uomo la governa. Donne come lei, una rarità, sono da celebrare, e non da biasimare. In nome di un traguardo che ha nome indipendenza, personale, e che a quanto pare una parte di pubblico pecorile non sa cosa sia.

