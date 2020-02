SI-PARIETTI AD ALTA QUOTA – ALBA INCONTRA SALVINI IN AEREO: “FACEVA BALLARE IL MIO POSTO CON LA GAMBA E IO GLI HO CHIESTO DI…" - POI CHIOSA: "L'ENERGIA SI ATTRAE O SI RESPINGE" –BUFERA DI COMMENTI SUL WEB: “MA IL SENSO DI TUTTO CIÒ? SE NON FOSSE STATO SALVINI LO AVREBBE RIPORTATO?” – MA I FAN LA DIFENDONO E CI METTONO IL CARICO: “POTEVI APRIRE IL PORTELLONE…”

Luana Rosato per il Giornale

salvini

Casuale incontro in aereo tra Alba Parietti e Matteo Salvini: l’attrice ha raccontato sui social quanto accaduto, ma non tutti hanno accettato di buon grado questa sua condivisione.

Il tutto è successo qualche ora fa, quando entrambi erano a bordo di un volo della compagnia aerea nazionale, seduti uno dietro l’altra. E proprio il posto assegnato alla Parietti ha fatto sì che lei, girandosi, si accorgesse di essere in compagnia del leader della Lega.

Così, dopo avergli scattato una foto in maniera fortuita, Alba ha raccontato ai suoi follower un aneddoto.

alba parietti

“Ero seduta davanti a un signore che nervosamente faceva ballare il mio posto tamburellando con la gamba – ha iniziato a spiegare lei in un post su Instagram - .Io non lo vedo e gli dico: ‘Scusi per favore può stare fermo con quella gamba?’. Gentilmente, e lui gentilmente sta fermo”.

Fino a questo punto, però, Alba non si era resa conto di chi fosse il destinatario della sua richiesta. “Poi mi sposto in un posto più libero, sempre per evitare contagi, mi giro e guardo il signore di cui non avevo visto la faccia... – ha aggiunto ancora lei su Instagram - . Naturalmente chi era? Matteo Salvini”.

salvini

La Parietti, che non ha mai fatto mistero delle sue preferenze politiche diametralmente opposte a quelle di Salvini, quindi, ha concluso: “Non c’è niente da fare: l’energia si attrae o respinge anche ad alta quota e a scatola chiusa”. “Avrà pensato che sono una gran rompipa..e e che gliel’ho detto apposta – ha scherzato lei - . Però ha smesso [...]”. L’aneddoto che la Parietti ha condiviso con i suoi follower sui social, però, ha dato vita ad una serie di polemiche da parte di alcuni utenti della rete. Se qualcuno, infatti, ha letto il suo post senza enfatizzare, qualcun altro ci ha visto un modo per sollevare delle critiche nei confronti di Salvini.

“Te la potevi risparmiare!”, “Non capisco il senso di questo post, mah”, hanno scritto alcuni utenti della rete, “Ma il senso di tutto ciò? Se non fosse stato Salvini lo avrebbe riportato?”, “Se gentilmente hai chiesto e gentilmente hai avuto perché voler iniziare una polemica?”, si è domandato qualcun altro, mentre altri internauti hanno interpretato con sarcasmo le parole della Parietti. “Potevi cantargli ‘Bella ciao’”, ha scritto un fan di Alba, “hai cambiato posto perché sentivi puzza di marcio”, “Potevi aprire il portellone...”, ha aggiunto ancora qualcun altro.

alba parietti alba parietti alba parietti foto di bacco

ALBA PARIETTI ALBA PARIETTI alba parietti alba parietti alba parietti