Un dildo fa capolino in stanza di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Gaffe bollente per Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha lasciato di stucco i suoi follower quando poche ore fa impegnato a mostrare a tutti la camera d’albergo nella quale soggiornerà a Capri insieme alla compagna, ha lasciato in bella vista un vibratore. Una scena che sicuramente non sarà sfuggita alla fidanzata del ex gieffino Cecilia Rodriguez. I due fidanzati, già ai tempi del Grande Fratello VIP, avevano fatto discutere per la ben nota scena dell’armadio, dove si erano nascosti lasciandosi travolgere dalla passione, poi arginata proprio a causa della presenza delle telecamere.

Approdato a Capri in compagnia della fidanzata Cecilia e di altri volti noti dello spettacolo come Jeremias Rodriguez, Soleil Stasi e Luca Daffrè, Ignazio ha voluto condividere con i suoi fan la bellezza della lussuosa camera d’albergo nella quale soggiornerà per i prossimi quattro giorni insieme alla fidanzata. Passeggiando per l’appartamento, poco prima di affacciarsi sul terrazzo con tanto di piscina privata, Moser ha inquadrato un tavolino sul quale erano poggiati in modo disordinato chiavi, sigarette, riviste, shorts di jeans e un inconfondibile vibratore.

