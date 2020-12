SI’, LA VITA E’ TUTTO UN QUIZ – IL SUPER CAMPIONE DELL'EREDITA' MASSIMO CANNOLETTA DOPO 51 GIORNI SI RITIRA E SALUTA IN LACRIME: “ERO STANCO. ORA VADO FINALMENTE A FARE IL PRESEPE” - HA VINTO IN TUTTO 280MILA EURO. LA DEDICA AI POSITIVI AL COVID - LE POLEMICHE PER LA RISPOSTA SBAGLIATA AL FINE DI PERDERE APPOSITAMENTE LA SFIDA DEL "TRIELLO" E LASCIARE IL TESTIMONE AD ALTRI GIOCATORI (POI E’ STATO RIPESCATO) – VIDEO

Colpo di scena a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni su Rai1. Il super campione Massimo Cannoletta ha perso il titolo cedendo al Triello contro l'ingegnere Francesco.

Ma ulteriore sorpresa, il divulgatore di Lecce ha salutato tutti in lacrime, ringraziando ovviamente lo stesso conduttore Insinna e l'intero staff: «Grazie davvero, dedico questa mia partecipazione ai positivi al Covid che mi hanno scritto per loro siamo stati un modo per alleggerire un po' la situazione. Non vedo l'ora che finiscano queste restrizioni Flavio, meriti da parte mia un bacio e un abbraccio», ha salutato commosso Massimo Cannoletta.

'L'EREDITÀ', LE LACRIME DI MASSIMO CANNOLETTA

Silvia Fumarola per repubblica.it

Dopo 51 giorni, è arrivato il giorno dell'addio. Il 23 dicembre esce dall'Eredità il super campione Massimo Cannoletta, che dopo 51 giorni di permanenza al gioco preserale in onda su Rai1, aveva vinto 280mila euro. Si è ritirato dal gioco per tornare a casa a Lecce, dal padre, dai nipoti e dalla sua gatta. "Ora vado finalmente a fare il presepe" ha detto Cannoletta, mentre il conduttore Flavio Insinna, salutandolo con un filo di commozione, gli ha detto: "Non rendiamo le cose più difficili". Nei suoi 51 giorni è riuscito a giocare ben 33 ghigliottine.

Cannoletta, 46 anni, cultura enciclopedica, ha voluto mandare gli auguri alle persone positive al covid che in questi giorni gli hanno scritto sui social ringraziandolo perché gli ha tenuto compagnia. È diventato popolarissimo, ora tornerà in Puglia, dove vive. Ha detto che "è stata un'esperienza bellissima", ha ringraziato tutta la squadra e i tecnici.

Il nuovo campione, l'ingegnere Francesco, non è riuscito a indovinare la parola della ghigliottina. Ora comincia la sua avventura nel quiz, chissà se diventerà anche lui un beniamino del pubblico.

