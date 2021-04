SI SCANZI, CHE PASSO IO! – NATALIA ASPESI INTERVIENE SUL CASO DEL SALTAFILA DEL VACCINO: “FORSE QUESTA VOLTA HA OSATO TROPPO ANCHE PERCHÉ ERA DI QUELLI CHE RITENEVANO IL COVID-19 MENO DI UN RAFFREDDORE. MA IL MARTELLARE DEI TALK SHOW CI HA CANCELLATO LA MEMORIA E ANCHE IL SENNO. AMMESSO CHE NE VALGA UN PENSIERO, CREDO CHE QUESTO SCANZI POSSA DIRE QUEL CHE VUOLE A SUO DANNO, MA SAREBBE UNA BELLA COSA, PER ORA IMPOSSIBILE, NON TENERNE AFFATTO CONTO..."

NATALIA ASPESI

Lettera a Natalia Aspesi, pubblicata dal “Venerdì di Repubblica”

Mi scusi se le poniamo un quesito di cui un po' ci vergogniamo ma non sappiamo resistere. Secondo lei chi è più in torto tra quello Scanzi orgoglioso di essersi fatto vaccinare senza averne ancora il diritto o la folla di indignati che ha intasato il web per augurargli ogni male?

La risposta di Natalia Aspesi

ANDREA SCANZI LILLI GRUBER

Io vedevo Otto e mezzo per simpatia verso Lilli Gruber e ho smesso quando ho capito che questo giovanotto sarebbe stato un appuntamento fisso: mi ricordo ancora un suo giacchino di pelle nera piena di catene e le mani con anelli, antipatico anche solo da vedere.

Devo avergli portato fortuna perché ormai è una star, un opinionista ricercato, i suoi libri vendono milioni, fondasse un suo partito anziché portar gramo ai poveri pentastellati, batterebbe anche Salvini. Forse questa volta ha osato troppo anche perché, come ha ricordato Aldo Grasso, era di quelli che ritenevano il Covid-19 meno di un raffreddore.

andrea scanzi

Ma il martellare dei talk show ci ha cancellato la memoria e anche il senno. Ammesso che ne valga un pensiero, credo che questo Scanzi possa dire quel che vuole a suo danno, ma sarebbe una bella cosa, per ora impossibile, non tenerne affatto conto.

