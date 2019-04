SIAMO ATTORI, SOVRAINTENDENTI O SAUDITI? ALLA SCALA NELLA “ARIADNE AUF NAXOS” DI RICHARD STRAUSS (IERI LA PRIMA E DA ORA IN SCENA PER UN MESE) IL SOVRINTENDENTE ALEXANDER PEREIRA HA RECITATO NELLA PARTE DEL MAGGIORDOMO, CON UN BUON PIGLIO. CHE STIA CERCANDO UN SECONDO LAVORO VISTO CHE PARTE DEL CDA VORREBBE FARGLI LA PELLE? - VIDEO

Dagonota

PEREIRA WERBA

Alexander Pereira ha esordito ieri sera alla Scala in un’opera “Ariadne auf Naxos” di Richard Strauss nelle vesti del maggiordomo. E’ la prima volta che un sovrintendente o, prima, un impresario, entra in scena in un’opera lirica. Non è invece la prima volta per lui. La sua interpretazione dello Haushofmeister, il fatale maggiordomo, è già quasi un classico: Pereira ha già interpretato a Garmisch nel 2004, a Zurigo con Claus Guth nel 2006, 2009, 2012 e 2015, al Covent Garden con Christoph Loy nel 2008, alla Staatsoper di Vienna nel 2011 e alla Semperoper di Vienna nel 2018.

Quest’ultima tre o quattro giorni prima della “prima” della Scala. Risolini e dai di gomito in sala ma lui, vestito più come un domatore del circo che come un maggiordomo, se l’è cavata con la spregiudicatezza. La stessa che il Cda gli ha rimproverato per l’accordo, contestato, con l’Arabia Saudita.

