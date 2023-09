SIAMO ALLE COMICHE FINALI IN RAI: MILO INFANTE HA CHIESTO DI ACCORCIARE IL PROGRAMMA CHE CONDUCE PER MANCANZA DI PERSONALE – NELLA TERRA DEGLI IMBOSCATI IL CONDUTTORE È STATO COSTRETTO A CHIEDERE DI RIDURRE A 50 MINUTI LA DURATA DI “ORE 14” PERCHÉ SI RITROVA CON QUATTRO PERSONE RISPETTO ALLE 8 DELL’ANNO SCORSO: VIALE MAZZINI NON AVREBBE CONCESSO 3 “PRIMI UTILIZZI” E UNA COLLABORATRICE HA SFANCULATO TUTTI DOPO CHE L’AUMENTO PROMESSO NON È ARRIVATO…

Estratto dell'articolo di Davide Maggio per www.davidemaggio.it

milo infante a ore 14 9

Dalle Ore 14… alle 14.50. E basta. Milo Infante potrebbe vedere ridotta a 50 minuti la durata del suo programma in onda su Rai 2 con un crescente successo di pubblico. Lo ha scritto giorni fa Giuseppe Candela sul suo account X avanzando delle ipotesi in merito al ridimensionamento della trasmissione: “gli ascolti troppo alti di Infante danno fastidio? E’ un modo per aiutare Rai1 che è in difficoltà? Cosa è successo?”.

milo infante a ore 14 8

Cosa è successo ve lo anticipiamo noi. Ci risulta che la riduzione sia stata chiesta dallo stesso Infante per motivazioni che hanno dell’incredibile: mancanza di personale. Il programma del primo pomeriggio di Rai 2, infatti, vede l’attuale redazione dimezzata rispetto a quella operativa lo scorso anno (4 persone rispetto alle 8 precedenti) perchè la TV pubblica non avrebbe concesso 3 “primi utilizzi” e, non avendo concesso un aumento (pare promesso), avrebbe incassato anche l’arrivederci di un’altra collaboratrice.

milo infante a ore 14 3

Vi è di più. In casi come questo, viene effettuata in Rai quella che, in gergo, è definita “ricognizione“: si chiede, in parole povere, ai lavoratori/collaboratori dell’azienda la disponibilità a lavorare per un determinato programma. Nel caso di Infante pare ne siano state fatte due… con esito negativo.

milo infante a ore 14 2

E’ singolare che un’azienda che può contare su migliaia di dipendenti non possa (o non voglia) decidere l’assegnazione di un determinato collaboratore ad un programma piuttosto che ad un altro. […]

milo infante a ore 14 4

Per il momento, la richiesta al direttore Corsini è arrivata: Infante propone di ridurre a 50 minuti il suo programma il prima possibile. Che succederà?

milo infante a ore 14 1